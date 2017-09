Muguruza tops unchanged top 10 in WTA rankings

Garbine Muguruza is still the top player in the WTA rankings this week. ― Reuters picPARIS, Sept 25 — The top 10, headed by Garbine Muguruza, remained unchanged in the latest WTA rankings released today.

WTA rankings on September 25

1. Garbine Muguruza (ESP) 6,115 pts

2. Simona Halep (ROM) 5,965

3. Elina Svitolina (UKR) 5,640

4. Karolina Pliskova (CZE) 5,520

5. Venus Williams (USA) 4,756

6. Caroline Wozniacki (DEN) 4,640

7. Johanna Konta (GBR) 4,520

8. Svetlana Kuznetsova (RUS) 4,410

9. Dominika Cibulkova (SVK) 3,810

10. Jelena Ostapenko (LAT) 3,781

11. Madison Keys (USA) 3,402 (+1)

12. Angelique Kerber (GER) 3,340 (+2)

13. Agnieszka Radwanska (POL) 3,335 (-2)

14. Petra Kvitova (CZE) 3,256 (-1)

15. Kristina Mladenovic (FRA) 3,095

16. Coco Vandeweghe (USA) 2,764

17. Sloane Stephens (USA) 2,711

18. Anastasija Sevastova (LAT) 2,295

19. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2,190 (+4)

20. Caroline Garcia (FRA) 2,175 — AFP