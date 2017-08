Top ten global transfers

File photo of Neymar taking part in the Neymar Jr’s Five football tournament in Santos, Brazil July 8, 2017. — Reuters picPARIS, Aug 4 — Paris Saint-Germain signed Brazilian forward Neymar from Barcelona in a world-record €222 million (RM1.12 billion) transfer yesterday, more than doubling the previous record. AFP Sports lists the all-time top ten global transfers (in euros):

1. €222 million (US$264 million, £200 million) — Neymar (BRA). Barcelona (ESP) to Paris Saint-Germain (FRA), 2017

2. €105 million — Paul Pogba (FRA). Juventus (ITA) to Manchester United (ENG), 2016

3. €100.8 million — Gareth Bale (WAL). Tottenham Hotspur (ENG) to Real Madrid (ESP), 2013

4. €94 million — Cristiano Ronaldo (POR). Manchester United (ENG) to Real Madrid (ESP), 2009

5. €90 million — Gonzalo Higuain (ARG). Napoli (ITA) to Juventus (ITA), 2016

6. €88.2 million — Neymar (BRA). Santos (BRA) to Barcelona (ESP), 2013

7. €85 million — Romelu Lukaku (BEL). Everton (ENG) to Manchester United (ENG), 2017

8. €82.3 million — Luis Suarez (URU). Liverpool (ENG) to Barcelona (ESP), 2014

9. €81.7 million — Alvaro Morata (ESP). Real Madrid (ESP) to Chelsea (ENG), 2017

10. €79.8 million — James Rodriguez (COL). Monaco (FRA) to Real Madrid (ESP), 2014 — AFP