Tidak muflis, malah kita makin maju — Najib Razak

6 APRIL — Dimulai kalam, pada hari yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan pujian, seraya mengangkat rasa syukur ke hadrat Allah SWT, atas keizinan-Nya jua, maka saya dan timbalan perdana menteri serta jemaah menteri, dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sempena ucapan khas ini, yang disiarkan secara langsung di seluruh negara.

Hampir lima tahun lalu, ketika saya mengangkat sumpah semula sebagai perdana menteri Malaysia pada 6 Mei 2013, apabila parti Barisan Nasional telah berjaya membentuk Kerajaan, setelah diisytiharkan menang dalam Pilihan Raya Umum Ke-13 yang lalu.

Kerajaan dengan gigihnya, telah meneruskan usaha untuk mentransformasi negara, dengan berpaksikan kepada dua kerangka besar falsafah iaitu Gagasan 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan, yang dicetuskan pada tahun 2009 dan Dasar Transformasi Nasional, yang dimulakan pada tahun 2010.

Kemudiannya, diikuti dengan beberapa dasar dan inisiatif utama antaranya, Program Transformasi Negara, dengan ETP dan GTP nya, Dasar Transformasi Kesejahteraan Bumiputera, dan Strategi Lautan Biru Kebangsaan atau NBOS.

Ternyata, segala ikhtiar dan kerja keras telah membuahkan hasil, sehingga berjaya meraih pelbagai kejayaan manis dan pencapaian yang membanggakan, selain tidak kurang juga berdepan dengan bermacam cabaran getir yang semakin mematangkan kita, dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat.

Malah, bermula dari 2009 lagi, Kerajaan benar-benar telah melakukan Transformasi yang bersifat “Inklusif lagi Komprehensif”, sehingga menghasilkan sekurang-kurangnya tujuh kejayaan kepada rakyat dan negara.

Pertama: Mempastikan Ekonomi Malaysia terus nukan sahaja stabil tetapi berdaya tahan. Meskipun sewaktu saya mengambil alih tampuk kepimpinan Kerajaan, ekonomi Malaysia telah menguncup sebanyak negatif 1.5 peratus, namun Alhamdulillah, kita telah berjaya mengharungi krisis ekonomi dan kewangan dunia dengan baik, teliti serta teratur.

Buktinya, pada tahun lalu, KDNK negara telah mencatat pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.9 peratus, yakni merupakan antara yang tertinggi di dunia. Ini sekaligus menyangkal tohmahan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab kononnya, Malaysia adalah negara yang bakal bankrap.

Kedua: Pendekatan amalan Kerangka Maqasid Syariah. Sesungguhnya, amalan yang memenuhi roh dan tuntutan Manhaj Maqasid Syariah, sebagaimana yang dianjurkan oleh para Ulama Muktabar sejak beratus-ratus tahun, sekalipun tidak dinyatakan secara tertulis dalam mana-mana dokumen rasmi negara, namun ternyata, pendekatan ke arah berpegang kepada pedoman, roh dan prinsip kerangka ini, amat jelas dirasai dalam sebarang pembentukan falsafah dan penggubalan dasar-dasar penting negara.

Sebagai contoh yang sering diutarakan adalah Dasar Wasatiyyah Negara, yakni pendekatan kesederhanaan atau moderation, yang tidak terlalu ekstrem, dengan menolak ideologi Daesh dan IS, serta bukan pula menjurus kepada fahaman yang terlalu longgar dan liberal, sehingga keberkesanannya turut diakui oleh banyak pemimpin serta negara di serata dunia. Antaranya, Malaysia telah mendapat pujian dan pengiktirafan daripada Liga Muslim Sedunia atau Rabitah al-Alam al-Islami.

Ketiga: Meningkatkan pendapatan rakyat dan peluang pekerjaan. Sebenarnya, Kerajaan telah melakukan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan pendapatan rakyat agar setimpal dengan kos sara hidup semasa, agar semua masyarakat dapat mempunyai pekerjaan, seperti melalui pelaksanaan Gaji Minimum Kebangsaan yang terkini pada tahun 2016, telah dinaikkan kepada RM1,000 sebulan bagi Semenanjung dan RM920 untuk Sabah dan Sarawak.

Kerajaan juga telah berjaya mewujudkan sebanyak 2.26 juta peluang pekerjaan baharu, yang semakin menghampiri sasaran 3.3 juta menjelang 2020. Malahan, pada 28 Mac 2018 lalu, Syarikat Aramco, milik Kerajaan Arab Saudi telah menyuntik hampir RM30 bilion dana pelaburan ke negara ini, yang dijangka akan merancakkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak lagi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda serta rakyat Malaysia.

Keempat: Melaksanakan pembangunan infra-rakyat seperti projek MRT fasa pertama, yang telah mencipta sejarah apabila berjaya disiapkan lebih awal daripada yang dijadualkan, hingga menjimatkan 2 bilion ringgit. Begitu dengan pembinaan projek East Coast Rail Link atau ECRL, yang akan menjadi pemangkin pembangunan negeri-negeri di sebelah Pantai Timur.

Selain itu, Kerajaan juga sedang rancak menjayakan projek High Speed Rail atau HSR yang bakal menghubungkan dari Kuala Lumpur ke Singapura, dan projek Lebuhraya Pan Borneo tanpa tol, dengan jarak lebih 2,000 kilometer, di Sabah dan Sarawak, yang sudah pasti akan menjadi game changer, selain membuka peluang dan merangsang lebih banyak aktiviti ekonomi buat masyarakat di sekitarnya.

Jadi, setelah menyaksikan sekian banyak inisiatif dan projek Kerajaan yang bermanfaat untuk rakyat, mengapa masih ada pihak-pihak yang tidak senang hati dan berterusan mentohmah kita sebagai sebuah negara gagal? Di sudut mana yang dikatakan gagalnya?

Kelima: Mensejahterakan kehidupan rakyat. Sebetulnya, Kerajaan begitu memahami cabaran yang dihadapi oleh rakyat dan telah melakukan sekian banyak inisiatif bagi meringankan beban kehidupan mereka.

Antaranya melalui bantuan-bantuan kepada golongan masyarakat yang memerlukan, khususnya kumpulan B40 melalui BR1M, memperkenalkan Kedai Rakyat 1Malaysia 2.0 dan Jualan Sentuhan Rakyat yang menawarkan harga barang lebih rendah daripada pasaran, UTC dan RTC menawarkan perkhidmatan 7 hari seminggu sehingga pukul 10 malam, bantuan khas kepada para petani, nelayan, pesawah, pekebun kecil, imam, bilal, tok siak, dan juga para penjawat awam.

Begitu jugalah dengan inisiatif lain seperti Rumah Mampu Milik, PPR, PR1MA, PPA1M SPNB, manakala kepada golongan pertengahan pula tidak dilupai dengan pengurangan kadar cukai sebanyak dua peratus sebagaimana yang telah diumumkan dalam Bajet 2018.

Ini tidak termasuk perkhidmatan kesihatan di hospital-hospital Kerajaan yang hanya mengenakan bayaran kepada rakyat serendah RM1 sahaja. Manakala, bagi kos pendidikan pula, bermula dari pra-sekolah hingga ke peringkat menengah, telah Kerajaan berikan secara percuma dan untuk Universiti Awam pula, hampir 90 peratus kos pengajiannya ditanggung oleh pihak Kerajaan.

Dipendekkan, hampir kesemua golongan masyarakat di negara ini, telah benar-benar merasai nikmat dan dasar-dasar yang baik lagi mendatang manfaat kepada rakyat, yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan masa kini.

Keenam: Merealisasikan Aspirasi Transformasi Nasional 2050 atau TN50. Sejak pertama kali visi TN50 diperkenalkan, ketika saya pembentangan Bajet 2017 yang lalu, demi melakarkan canvas dan halatuju negara yang baharu, untuk tempoh 30 tahun mendatang, supaya tanahair ini diwarisi oleh generasi TN50 yang Khayra Ummah dan berminda Par Excellence, demi membariskan Malaysia sebagai sebuah negara antara yang terunggul di dunia.

Ketujuh: Kerajaan ini adalah Kerajaan yang boleh dipercayai, boleh menepati dan mengotakan janji-janjinya. Kerana, saya percaya bahawa, politik itu bukanlah sekadar menabur janji-janji. Bahkan, lebih utama dari itu, politik sebenarnya adalah pelaksanaan kata-kata dan keupayaan untuk mengotakan segala janji-janji kepada rakyat.

Di sudut ini, saya ingin mengatur syukur, apabila Akujanji Kerajaan Barisan Nasional, setakat 28 Februari 2018 sahaja, telah berjaya ditunaikan hingga mencapai 99.4 peratus.

Lantaran itu, saya ingin memaklumkan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa, saya telah pun menghadap Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Ke-15, Sultan Muhammad V, dan menyembah warkah kepada Baginda memohon perkenan supaya Parlimen ke-13 dibubarkan pada hari Sabtu, 7 April 2018.

Sehubungan dengan itu, selaras dengan peruntukan Perkara 55 Perlembagaan Persekutuan, Baginda telahpun memperkenankan bagi Parlimen Ke-13 dibubarkan berkuat kuasa pada hari Sabtu 7 April 2018.

Oleh yang demikian, saya menasihatkan kepada Ketua-Ketua Kerajaan Negeri yang berkenaan, untuk menghadap Ketua-Ketua Negeri mereka, bagi mendapatkan perkenan pembubaran Dewan Undangan Negeri masing-masing, supaya Pilihan Raya Umum Peringkat Parlimen dan Dewan Undangan Negeri, dapat diselaraskan secara serentak di seluruh negara.

Sememangnya, pembubaran ini, menzahirkan komitmen Kerajaan Barisan Nasional terhadap proses demokrasi berparlimen dengan membolehkan pilihanraya umum bagi kali yang keempat belas untuk negara semenjak tahun 1959 dijalankan menurut lunas undang-undang.

Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan, yang menjadi tunjang serta sebati dengan pemerintahan, kuasa untuk memilih Kerajaan, berada sepenuhnya di tangan rakyat.

Apatah lagi, Malaysia sejak merdeka, telah mengamalkan sistem pilihanraya first past the post, yakni berasaskan jumlah kerusi yang dimenangi dan bukannya berdasarkan kiraan undi popular, yang sewajibnya difahami oleh semua pihak, khususnya, melibatkan parti-parti yang akan bertanding dalam pilihan raya di negara ini.

Sehingga saat ini, Kerajaan telah memenuhi mandat dan mematuhi proses demokrasi berparlimen. Kerajaan ini juga menjunjung tinggi keluhuran dan kesakralan atau kesucian proses penggubalan serta pelaksanaan undang-undang melalui institusi parlimen yang kita hormati lagi muliakan.

Mulai ketika dan saat ini, saya, bersama-sama dengan Zahid dan rakan-rakan pimpinan Barisan Nasional, akan turun menjelajah untuk bertemu rakyat di seluruh pelosok tanahair, bagi memberi penerangan serta meyakinkan warga Malaysia tentang manifesto dan halatuju negara, yang kami carta serta rencanakan dengan teliti, agar para pengundi memberi mandat dan peluang sekali lagi kepada kami, untuk membentuk sebuah Kerajaan yang kuat lagi stabil, dengan majoriti yang kukuh.

Dengan izin Tuhan, jika kemenangan sekali lagi berpihak kepada Barisan Nasional, kami sesungguhnya berjanji dan berikrar, akan melakukan yang terbaik, dengan melakukan transformasi yang lebih besar, inklusif lagi komprehensif kepada rakyat serta negara.

Apa yang penting, perjalanan transformasi tidak boleh terhenti setakat di sini sahaja. Dunia pun sudah berubah dan kita tidak harus lagi berundur ke belakang atau kembali semula ke zaman silam yang kelam lagi malap.

Sebaliknya kita mesti sama-sama meneruskan kejayaan transformasi inklusif negara ini, untuk menuju masa depan yang lebih cerah serta sudah nampak kelihatan cahaya kegemilangannya.

Maka itu, atas nama Negaraku dan penghayatan prinsip Rukun Negara, saya amat berharap supaya, Pilihan raya kali ini, tidak kira apa jua fahaman atau lambang politik, akan dapat kita sama-sama langsungkan dengan baik, teratur, penuh hemah dan lancar, sehingga tercapai matlamatnya.

Jika rakyat dapat berfikir dengan akal yang waras dan bukan dengan emosi, kita menyeru kepada semua menilai dengan sewajar-wajarnya akan sekian banyak usaha yang telah dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional yang telah menyumbang kepada kestabilan negara, berasaskan track record yang terbukti cemerlang sehingga ke persada dunia, sejak enam dekad lalu, terutama sekali semenjak sembilan tahun yang lepas.

Antara sekian banyak usaha dan pencapaian cemerlang tersebut, kita telah berjaya memastikan keamanan dan keselamatan, keharmonian serta kestabilan dan kemakmuran negara tetap tegun terjamin lagi terpelihara, kita telah berupaya meningkatkan kualiti kehidupan rakyat menjadi lebih bahagia serta sejahtera, malah, kita juga mempunyai pelan rancangan masa depan yang sangat hebat lagi tersusun rapi.

Atas keyakinan itu, saya ingin tegaskan, sepanjang tempoh separuh dekad akhir ini, kita bukan sahaja telah mampu deliver dengan pelbagai pencapaian dan kejayaan, malah saya dengan beraninya mengatakan bahawa, we have delivered and we will continue to deliver.

Bahkan, seandainya rakyat terus memberi mandat, memilih Kerajaan Barisan Nasional yang sedia ada untuk kekal memerintah bagi tempoh lima tahun ke hadapan ini, maka InsyaAllah, saya bersama pucuk pimpinan, sesungguhnya kami menjanjikan akan terus menyempurnakan tugas kita dengan bersungguh-sungguh dengan lebih berkesan dan unggul, demi mengangkat maruah dan mertabat negara agar terjulang gagah sebagai 20 negara terbaik lagi terhebat di dunia, menjelang TN50.

Lantaran itu, saya berikrar dan berjanji, selaku Ketua Kerajaan, bersama pucuk pimpinan bahawa, kita akan membangunkan negara ini dari Perlis sampai ke Sarawak membawa ke Sabah, agar tidak ada satu pun kawasan atau rakyat yang akan ketinggalan, atas prinsip NO ONE IS LEFT BEHIND!

Atas segalanya, demi rakyat, demi Negaraku tercinta, marilah kita teruskan perjalanan transformasi hebat ini bersama Barisan Nasional.

Hari ini milik kita, hari esok dan hari-hari berikutnya, mudah-mudahan bakal menjanjikan masa depan yang lebih cerah nan indah, bergemerlapan cahayanya, disinar kejayaan Malaysia, di bawah panji Barisan Nasional.

Sehubungan itu, saya dengan penuh kerendahan hati, memohon kepada srakyat Malaysia, untuk diberi mandat baharu kepada Barisan Nasional untuk terus membawa ke mercu kejayaan.

Akhir kalam, sebagai dipesan oleh orang tua-tua, saya ingin menanda hari pembubaran yang berkuat kuasa esok, dengan kata-kata kiasan yang berbunyi:

Negara Malaysia namamu kini megahlah sudah,

Dibina dan dibangun berbekal keringat dan air mata, Kerajaan Barisan Nasional berusaha sudah, berbakti pun sudah,

Kepada rakyat pilihlah yang berhak dan telah berjasa, lalu tawakal diserah kepada Allah.

* Datuk Seri Najib Razak adalah perdana menteri Malaysia.

