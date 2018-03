Laksa Terengganu, asam laksa di kafe basikal Bangsar

Laksa Terengganu, yang agak sukar dicari di Kuala Lumpur, disajikan di kafe Makan at The Basikal di Jalan Bangsar. — Foto-foto ihsan Facebook/Makan at The Basikal KUALA LUMPUR, 30 Mac — Buat warga kota yang mencari tempat makan dengan suasana berbeza, anda boleh cuba di Makan at The Basikal.

Anda pasti akan terpegun apabila melihat ruang kedai yang dihiasi dengan basikal dan roda di sana.

Ia direka sedemikian kerana minat mendalam pemilik Akmal Azfar Abd Mutalib, 30, terhadap pengangkutan beroda dua itu yang kian popular kini.

“Pada 2015 tempat ini memang hanya bengkel basikal, yang turut menyediakan sewaan peralatan dan kelas membaiki basikal kepada pelajar dan pelancong.

Asam laksa, sejenis hidangan popular Pulau Pinang, boleh dinikmati di kafe unik Makan at The Basikal.“September 2016 diubah menjadi kafe berkonsepkan basikal bagi menyenangkan pelancong dan pengunjung untuk makan atau minum tapi tetap dalam suasana basikal,” kata pengurus Siti Aisya Saharudin, 20, kepada ProjekMMO.

Di tingkat satu terdapat bengkel dan ruang rehat yang menempatkan tiga bilik tidur untuk pengembara basikal dengan bajet kecil.

Naik ke tingkat dua, ada ruang makan terbuka dengan meja, dapur, kerusi mengadap laluan Transit Aliran Ringan (LRT).

Ruang makan sederhana tersebut dihiasi lukisan, roda dan tentu saja basikal.

Kafe unik Makan at The Basikal dihias indah dengan roda-roda kenderaan ini, yang semakin popular digunakan, dan lukisan dinding.Hidangan yang menjadi pilihan pelanggan di sini termasuklah asam laksa Pulau Pinang, asam pedas dan laksa Terengganu.

Bersama nasi, telur masin, sayur dan sambal belacan, semangkuk asam pedas ikan pari berharga RM16, jenahak (RM16) dan cencaru (RM12).

Asam laksa Pulau Pinang dan laksa Terengganu, setiap satu RM6.

Kafe ini beroperasi mulai 12 tengah hari hingga 11 malam setiap hari kecuali Ahad. Manakala bengkel dibuka seawal 10 pagi ke 6 petang. Jika anda ingin menikmati suasana kafe unik Makan at The Basikal, boleh mencuba nasi lemak (foto) atau asam pedas.

Mereka juga menyediakan sewaan ruang untuk acara keraian dan jamuan.

Jika mahu ke sini, anda boleh merujuk aplikasi peta Google dan Waze dengan menaip The Basikal.

Kafe hanya beberapa meter dari pejabat New Straits Times, berhampiran The China Press Berhad dan stesen minyak Petronas di Jalan Bangsar.

Boleh semak Facebook: Makan at The Basikal dan The Basikal atau hubungi 017 356 3416.