Yatt Hamzah terkejut, rasa tidak adil Usrah Fitrah bubar

#LIVEUPDATE . PROJEK "JOM! SUSUN KASUT" BERSAMA FOUNDER @USRAHSUCI @yatthamzah_mrs_zul, KELUARGA USRAH SUCI & ORANG RAMAI . EXPO PERDANA DI MASJID AL-FALAH (USJ 9, SUBANG JAYA) . SABTU 26 SAFAR 1438H 26 NOVEMBER 2016 . @Usrahsuci #USRAHSUCI #PENGAJIANBERKITAB #USRAHSUCIBYYATTHAMZAH #SUCIBYYATTHAMZAH #YATTHAMZAH #MASJIDWILAYAH #SETIAPSELASA #UKHWAHFILLAH #CINTAILMU #CINTAMASJID

A photo posted by Official Usrah Suci (US) (@usrahsuci) on

Nov 26, 2016 at 4:08am PST