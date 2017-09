Penceramah Islam dari Turki ditahan imigresen di KLIA

Wartawan Turki Mustafa Akyol ditahan imigresen di KLIA. — Foto oleh Choo Choy MayKUALA LUMPUR, 26 Sept — Wartawan Turki yang dijemput menyampaikan ceramah tentang Islam di sini ditahan pegawai Jabatan Imigresen di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA).

Penahanan Mustafa Akyol dibuat malam tadi beberapa jam selepas beliau dipanggil bertemu Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Jawi).

Mustafa dijadual berceramah di Universiti Nottingham di sini tentang topik : “The Islamic Jesus: How the King of the Jews Became a Prophet of the Muslims.”

Pengerusi dan Pengarah Islamic Renaissance Front (IRF) Dr Farouk Musa mengesahkan penahanan itu namun tidak mempunyai maklumat lanjut.

Mustafa sepatutnya meninggalkan Malaysia pukul 11.35 malam tadi ke Istanbul dan kemudian ke Rom sebelum ke Boston, Amerika Syarikat.

