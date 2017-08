Sukan SEA KL2017: Malaysia menang tipis 2-1 lawan Brunei

Malaysia’s midfielder Muhammad Irfan Zakaria attempts to stop Brunei’s Ak Mohd Alimuddin Pg Jamaludin’s run during the Group A match of the 29th SEA Games at the Shah Alam Stadium August 14, 2017. — Bernama pic

SHAH ALAM, 15 Ogos — Skuad bola sepak Malaysia membuka kempen Sukan SEA Kuala Lumpur 2017 (KL2017) dengan kemenanan tipis 2-1 ke atas Brunei pada perlawanan Kumpulan A di Stadium Shah Alam di sini malam tadi.

Malaysia turun dengan penuh bersemangat di hadapan 8,000 penonton dan membuka jaringan seawal minit keempat menerusi jaringan volley menarik Muhammad Safawi Rasid hasil hantaran kemas sebelah kanan oleh Matthew Davies.

Berselang lapan minit kemudian, Brunei berjaya mengikat kedudukan menerusi Mohamed Zulkhairy Hady Razali yang bijak meloloskan diri dari perangkap offside sebelum melepaskan rembatan menewaskan penjaga gol negara, Mohd Ifwat Akmal Chek Kassim.

Malaysia hampir kembali mendahului pada minit ke-44, namun sepakan percuma Muhammad Safawi sekadar menggegar palang dan kedudukan 1-1 kekal hingga waktu rehat.

Bersambung selepas rehat, perubahan taktikal yang dilakukan Ketua Jurulatih pasukan Datuk Ong Kim Swee pada separuh masa kedua menyaksikan pasukan negara berjaya mendominasi permainan dalam usaha memburu gol kedua.

Serangan bertali arus dari sebelah kiri dan kanan sayap negara berjaya memberi tekanan kepada pasukan kendalian Kwon On Son yang hanya sekali-sekala mengucar-kacirkan barisan pertahanan negara.

Bagaimanapun Malaysia menarik nafas lega selepas Adam Nor Azlin yang tidak dikawal bijak meluru ke arah gawang untuk menanduk masuk gol kemenangan negara pada minit ke-60, hasil sepakan sudut Muhammad Safawi.

Kemenangan malam ini menyaksikan skuad negara menduduki tangga kedua dengan berkongsi tiga mata bersama Myanmar yang mencatat kemenangan selesa 2-0 ke atas Singapura pada perlawanan terdahulu.

Selepas Brunei, skuad negara akan bertemu Singapura (16 Ogos) diikuti Myanmar (21 Ogos) dan Laos (23 Ogos).

Kesemua perlawanan membabitkan skuad negara akan berlangsung di Stadium Shah Alam pada pukul 8.45 malam. — Bernama