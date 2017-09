Suhakam lawat penceramah Islam ditahan di KLIA

Mustafa Akyol (kanan) ketika bercakap di satu program IRF. Beliau ditahan di KLIA malam sewaktu mahu bertolak ke Istanbul. — Foto oleh Choo Choy May KUALA LUMPUR, 26 Sept — Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) akan melawat penulis Mustafa Akyol yang ditahan di lapangan terbang KLIA.

Wartawan Turki dan pengarang isu Islam itu ditahan malam tadi selepas berucap di program Islamic Renaissance Front (IRF) hujung minggu lalu.

Imigresen menghalang Akyol berlepas ke Istanbul. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Jawi) sebelum itu mendakwa beliau tiada izin bercakap di sini.

“Kami ingin pastikan apakah asas penahanannya,” kata ketua komunikasi korporat suruhanjaya itu Jesrina Grewal kepada Malay Mail Online.

Lawatan Suhakam diketuai pesuruhjayanya Jerald Joseph. Suruhanjaya itu juga berhubung dengan kedutaan Turki berhubung isu tersebut.

Perbincangan di sini semalam bertajuk “Does freedom of conscience open the floodgate to apostasy?” (Apakah kebebasan berfikir membuka jalan murtad?)

Sementara ceramah umumnya “Is democracy still relevant? The experience of Turkey, Malaysia and other nations” (Apakah demokrasi masih relevan? Pengalaman Turkey, Malaysia dan negara lain).

Ceramahnya di sebuah universiti swasta yang bertajuk “The Islamic Jesus: The commonalities between Judaism, Christianity and Islam” (Isa: Garis persamaan antara Yahudi, Kristian dan Islam) dibatalkan saat-saat akhir.

