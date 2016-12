Shila Amzah rangkul tiga anugerah carta utama radio China (VIDEO)

Shila Amzah merangkul tiga hadiah di majlis anugerah Music Pioneer Awards di Guangzhou, China kira-kira seminggu lalu. ― Foto ihsan Instagram/Shila Amzah

KUALA LUMPUR, 23 Dis ― Shila Amzah merangkul lebih banyak hadiah di majlis anugerah Music Pioneer Awards, carta 24 stesen radio utama di China, Hong Kong dan Taiwan.

Penyanyi terkenal Malaysia itu, yang berjaya menembusi pasaran China sejak beberapa tahun lalu, mendapat anugerah “lagu 10 teratas (Hong Kong dan Taiwan)”, lapor The Hive Asia.

Anak penyanyi lama ND Lala itu juga dianugerah “lima artis paling popular” dan “penyanyi wanita terbaik (Hong Kong dan Taiwan)” dalam majlis di Guangzhou, China awal bulan ini.

Shila, yang tampil bertudung di acara tersebut, sebelum ini pernah merangkul anugerah “penyanyi wanita terbaik”.

Beliau mendapat lebih sejuta undi untuk muncul “artis wanita paling popular”, mengalahkan penyanyi ternama seperti Fiona Sit, Joey Yung, Joyce Cheng, Bibi Zhou, Kit Chan dan He Jie.

Di majlis tersebut, Shila mendendangkan lagu terbarunya “Say You Love Me Then” daripada album Mandarin My Journey.

The face you make when kau rasa cantik 😂 Head to toe @sa.shilaamzah 💋 A photo posted by 茜拉shila amzah🇲🇾 (@shahilaamzah) on Dec 5, 2016 at 7:38am PST