Pilihan sengit, Kim Swee tiada bayangan skuad Sukan SEA

Kim Swee speaking to his players during a training session. — Picture by Ahmad ZamzahuriKUALA LUMPUR, 10 Ogos — Ketua jurulatih Datuk Ong Kim Swee masih belum ada skuad bayangan bagi 20 pemain terbaik dalam skuad bola sepak B-22 negara.

Beliau berkata semua 28 pemain bersaing sengit merebut tempat dalam skuad bawah 22 dalam misi merebut pingat emas Sukan SEA, lapor Harian Metro.

“Ini keputusan sukar tapi saya kena memilih pemain yang terbaik dan saya kena lihat banyak aspek tentang pemilihan nanti,” katanya.

“Saya masih belum ada bayangan, saya ada tiga sesi lagi sebelum saya menentukan 20 pemain yang akan didaftarkan Sabtu nanti,” katanya.

Pengendali dari Melaka itu berkata beliau akan meneliti aspek kecederaan, kecergasan pemain dan posisi tertentu sebelum membuat pilihan.

Perebutan sengit berlaku selepas enam pemain, yang tidak mendapat pelepasan sebelum ini, turut berlatih bersama dalam skuad B-22 kali ini.

Kim Swee berkata semua pemain termasuk enam pemain tersebut menunjukkan kesungguhan dan kerjasama demi kebaikan pasukan negara.