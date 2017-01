Perdana menteri umum kucing baru Leo di Twitter

Datuk Seri Najib Razak mengumumkan kucing baru peliharaannya Leo, bertompok putih dan perang lembut, di Twitter petang ini. — Foto oleh Choo Choy May KUALA LUMPUR, 5 Jan — Datuk Seri Najib Razak mengumumkan “anggota baru” keluarganya Leo, kucing kelima peliharaannya, di laman rasmi Twitter hari ini.

Memuatkan foto si comel itu yang bertompok putih dan perang lembut, perdana menteri menulis “tambahan kepada keluarga saya... Leo” jam 2 petang tadi.

Najib sebelum ini memiliki dua ekor kucing Parsi kesayangannya Kiki, yang dibeli pada 2010, dan si anak Tiger.

My new addition to the family.....Leo . pic.twitter.com/ucbdYN4DfN