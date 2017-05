Pentingnya kebebasan bersuara tanpa rasa sensitif

Rakyat mesti menuntut hak bersuara walau berbeza pandangan kerana sesiapapun termasuk kerajaan, tiada hak menyekat kebebasan bersuara. — Foto oleh Choo Choy MayKUALA LUMPUR, 4 Mei ― Kebebasan media merangkumi kebebasan bersuara tanpa perlu berasa terlalu sensitif selagi tidak bercanggah dengan perlembagaan, kata A Kadir Jasin.

“Kalau tidak setuju, kita jawab. Kalau tidak betul, kita perbetulkan bukan menyekat orang daripada mengemukakan pandangan,” kata Pengerusi Institut Pembangunan Komunikasi Asia (Aidcom) seperti dilapor Sinar Harian.

Penerbit BFM, The Business Radio Station pula berkata sebahagian masyarakat tidak dapat menerima teguran kerana “sikit-sikit tersentuh, sensitif...”

Sharaad Kutta seperti dilapor portal sama berkata rakyat mesti menuntut hak bersuara walau berbeza pandangan kerana sesiapapun termasuk kerajaan, tiada hak menyekat kebebasan bersuara.

Mereka berkata demikian pada forum bertajuk "Critical Minds For Critical Times: Media’s Role in Advancing Peaceful, Just And Inclusive Societies" sempena Hari Kebebasan Akhbar, semalam.

Sementara Nizal Mohammad pula berkata, masyarakat masih tidak dapat membezakan pandangan bersifat kritikal dan kasar.

“Kita boleh menjadi seorang yang krtikal tetapi biarlah berhemah. Bagaimana kita menegur seseorang itu secara halus, tepat dan mendalam," kata Ketua Pegawai Eksekutif Nizal.com Sdn Bhd.