Pembaca buku ‘hot’, lebih banyak peluang diburu kekasih

Monday May 1, 2017 11:51 AM GMT+8

Menurut portal cinta eHarmony, bakal pasangan melihat pembaca buku itu 'hot' atau menarik. — Foto ReutersLONDON, 1 Mei — Buku bukan hanya untuk kepuasan akal tetapi tinjauan mendapati ia juga meningkatkan peluang seseorang dicintai, khususnya lelaki.

Menurut tinjauan portal temu janji percintaan eHarmony, lelaki mendapat 19 peratus lebih mesej jika meletakkan di profilnya judul-judul buku.

Sementara wanita pula meningkat 3 peratus jika meletakkan buku di profilnya, lapor The Independent yang memetik hasil tinjauan tersebut.

Dengan kata lain, bakal pasangan melihat pembaca buku itu "hot" atau menarik.

Namun tidak semua buku menarik perhatian bakal kekasih. Jika wanita meletakkan buku erotis Fifty Shades of Grey, makin kurang mesejnya sebanyak 16 peratus.

Sementara lelaki yang menggemari buku kisah ahli sihir remaja Harry Potter hilang minat lelaki, yakni kurang mesej, sehingga 55 peratus.

Begitu juga Bible, dua-dua lelaki dan wanita kurang minat pada mereka yang meletakkan kitab suci ini di profilnya.

Berikut senarai tiga buku (dan pengarangnya) yang meningkatkan jumlah mesej bagi lelaki:

1. Screw It, Let’s Do It dan Like a Virgin (Richard Branson) — +74 peratus

2. The Girl with the Dragon Tattoo (Stieg Larsson) — +36 peratus

3. 1984 (George Orwell) — +21 peratus

Berikut senarai tiga buku (dan pengarangnya) yang mengurangkan jumlah mesej bagi lelaki:

1. Lord of the Rings (JRR Tolkien) — -24 peratus

2. The Bible — -37 peratus

3. Harry Potter (JK Rowling) — -55 peratus

Berikut senarai tiga buku (dan pengarangnya) yang meningkatkan jumlah mesej bagi wanita:

1. The Hunger Games (Suzanne Collins) — +44 peratus

2. The Girl with the Dragon Tattoo (Stieg Larsson) — +31 peratus

3. Game of Thrones (George RR Martin) — +30 peratus

Berikut senarai tiga buku (dan pengarangnya) yang mengurangkan jumlah mesej bagi wanita:

1. Twilight (Stephenie Meyer) — -6 peratus

2. Fifty Shades of Grey (EL James) — -16 peratus

3. The Bible — -63 peratus