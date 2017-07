Najib cuit PKR, ‘Langkah Kajang sebenar’ mula operasi

Datuk Seri Najib Razak (tengah) melancarkan projek Transit Aliran Massa (MRT) dekat Putrajaya Sentral, 15 September 2016. — Foto oleh Choo Choy MayKUALA LUMPUR, 11 Julai — Datuk Seri Najib Razak mengumumkan “Langkah Kajang sebenar”, secara halus menyindir gerak politik PKR beberapa tahun lalu.

Namun ia bukanlah gerak politik seperti menaikkan presiden PKR Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail di kerusi negeri itu pada 2014.

Perdana menteri sebaliknya merujuk pelancaran Transit Aliran Massa (MRT) Kajang.

“Langkah Kajang sebenar. Datang kepada anda dalam tujuh hari,” coret Najib di Twitter malam tadi, bersama gambar papan tanda stesen MRT itu.

