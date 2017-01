Menteri: AS tarik diri TPPA, eksport minyak sawit terjejas

Pekerja sedang mengumpul buah kelapa sawit di kilang pemprosesan di Sepang pada 21 September 2014. — Foto Reuters KUALA LUMPUR, 24 Jan — Penarikan diri Amerika Syarikat (AS) daripada Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA) menjejaskan sasaran Malaysia untuk mengeksport produk minyak sawit bernilai RM20 bilion ke 12 negara yang menyertai perjanjian itu menjelang 2021.

Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Mah Siew Keong, berkata pada 2014, eksport produk minyak sawit ke negara-negara TPPA bernilai lebih RM13 bilion.

Mah berkata susulan keputusan AS itu, Malaysia akan mencari pilihan lain untuk mengurangkan kerugian tersebut, termasuk memeterai perjanjian perdagangan bebas dua hala dengan negara-negara lain yang menyertai TPPA.

“Negara-negara TPPA lain boleh meneruskan perjanjian itu dan menebus semula kerja keras selama bertahun-tahun ini,” katanya kepada pemberita selepas menyampaikan ucap tama beliau pada Persidangan Prospek Strategik Malaysia Ke-19 2017, di sini, hari ini.

Persidangan tahunan itu, yang bertemakan ‘Malaysia at 60: Forging Ahead — Where Do We Go From Here’, dianjurkan oleh Institut Kajian Strategik dan Kepimpinan Asia.

Mah berkata selain daripada mengembangkan pasaran di peringkat antarabangsa, industri itu juga akan menumpukan kepada segmen hiliran bagi menawarkan lebih banyak produk tokokan nilai.

“Hiliran merupakan cara untuk maju dan kami akan meningkatkan oleokimia, jumlah lemak khusus,” katanya.

Menurutnya, kerajaan sedang berunding ketika ini bagi memastikan semua penanam di Malaysia mempunyai sijil perladangan lestari daripada Pensijilan Minyak Sawit Lestari Malaysia (MSPO).

Beliau berkata pertemuan dengan pemegang kepentingan industri akan diadakan bulan depan untuk membincangkan perkara itu yang melibatkan kira-kira 550,000 pekebun kecil di seluruh negara.

“Pensijilan itu bukan satu satu proses yang mudah dan ia juga akan menelan kos yang tinggi.

“Kami menimbang mengumpulkan semua pekebun kecil bersama-sama bagi pensijilan itu,” katanya.

Mah berkata pensijilan itu dilihat sebagai penting dalam menangani kempen buruk daripada luar negara yang mengaitkan pembangunan minyak sawit negara ini dengan aktiviti yang menjejaskan alam sekitar, katanya.

Bagi harga minyak sawit mentah, Mah menetapkan anggaran lebih konservatif pada purata RM2,700 setan metrik tahun ini, naik daripada RM2,600 tahun lepas meskipun komoditi itu ketika ini diniagakan hampir RM3,200 setan metrik.

“Sasaran kami bagi 2017 ialah RM2,700 setan metrik dan kami tidak mahu menetapkan sasaran yang kami tidak pasti dapat mencapainya,” katanya. — Bernama