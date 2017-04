Marvel pecat pelukis komik X-Men, selit mesej Islam isu Ahok

Bolehkah anda mengesan mesej tersembunyi dalam lakaran komik X-Men ini? Perhatikan betul-betul. — Paparan skrin Twitter JAKARTA, 14 April — Marvel memecat pelukis komik Indonesia selepas menyelitkan mesej agama dan politik secara tersembunyi dalam keluaran pertama X-Men: Gold.

Penerbit komik antarabangsa itu berkata kontrak Ardian Syaf ditamat serta-merta tetapi karyanya masih berada di pasaran susulan dakwaan membawa mesej anti-Kristian dan anti-Yahudi.

Keluaran kedua dan ketiga X-Men: Gold, yang diketuai oleh beliau, telah dihantar untuk dicetak.

Kontroversi bermula hujung minggu lalu apabila pembaca menyedari Ardian menyelitkan mesej berunsur agama dan politik.

Beliau dilaporkan mengambil ilham daripada demonstrasi menentang gabenor Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, kini dibicarakan atas tuduhan menghina Islam.

@MarkPaniccia Are you aware that Adrian Syaf included bigoted messages in X-Men Gold #1? This shouldn't be allowed. https://t.co/qIyjYgqT5Q pic.twitter.com/drPjBFWYsh