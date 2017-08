Korek bauksit haram, pegawai PTG dan kastam ditahan

SPRM menahan sembilan staf Pejabat Tanah dan Galian (PTG) serta seorang pegawai kanan kastam kerana terlibat dalam aktiviti perlombongan bauksir secara haram.—Foto oleh Ahmad Zamzahuri

KUANTAN, 3 Ogos — Seramai sembilan kakitangan Pejabat Tanah dan Galian (PTG) serta seorang pegawai kanan kastam ditahan, dipercayai terlibat dalam kegiatan perlombongan bauksit secara haram di sini.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dalam kenyataan semalam berkata pegawai kanan Kastam berusia 56 tahun itu ditahan di sebuah lokasi di sini pada pukul 12.15 tengah malam dan suspek direman selama tujuh hari bermula Rabu.

Sementara sembilan lagi kakitangan PTG Pahang berusia antara 29 hingga 59 tahun ditahan di sekitar Kuantan kira-kira pukul 3.30 hingga 3.45 petang semalam.

SPRM turut menyerbu Pejabat Tanah Dan Galian (PTG) Pahang, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja serta Pelabuhan Kuantan bagi merampas beberapa dokumen berkaitan.

Sementara 18 buah lori yang didapati sedang mengangkut bauksit dari lombong-lombong haram di sekitar Bukit Goh dan Bukit Sagu turut ditahan.

Operasi dijalankan susulan aktiviti perlombongan secara haram masih berlaku walaupun kerajaan pusat dan negeri mengarahkan agar tempoh moratarium dilanjutkan.

