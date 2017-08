KDN haramkan buku Farish A. Noor, Abdullahi An-Naim

Beberapa buku yang diterbitkan MEGC, termasuk ‘Menuju Reformasi Perundangan Islam’ karya Abdullahi Ahmed An-Naim.

PUTRAJAYA, 2 Ogos — Buku ahli akademik terkenal Farish A. Noor diharamkan kerana menghina Islam dan negara, kata Kementerian Dalam Negeri (KDN).

From Majapahit to Putrajaya: Searching for Another Malaysia terbitan 2005 antara lapan judul yang diharamkan dalam warta Mac lalu, lapor Berita Harian.

Buku terjemahan sarjana terkenal Sudan antara lima buku yang dianggap menyeleweng daripada Islam, kata ketua setiausaha KDN Datuk Seri Alwi Ibrahim.

Menuju Reformasi Perundangan Islam karya Abdullahi Ahmed An-Naim antara tiga terbitan Middle-Eastern Graduates Centre (MEGC) yang dilarang kali ini.

“Penerbitan ini dilihat boleh mengelirukan orang ramai dan dikategorikan sebagai menyeleweng daripada ajaran Islam sebenar,” kata Alwi.

Perintah larangan terhadap penerbitan itu dibuat menerusi warta bertarikh 22 dan 23 Mac lalu bawah Seksyen 7(1) Akta Mesin Cetak dan Penerbitan.

Mereka yang menjual, mengedar atau menyimpan buku-buku ini boleh dipenjara tidak lebih tiga tahun atau didenda tidak lebih RM20,000 atau kedua-duanya.

Berikut penerbitan yang diharamkan berdasarkan kategori:

Buku yang bertentangan ajaran dan akidah Islam mengikut mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah

1. Menuju Reformasi Perundangan Islam

Pengarang: Abdullahi Ahmed An-Na'im.

Tahun: 2006

Penerbit: Middle Eastern Graduate Centre (MEGC)

2. Hukum Barat Pun Islam

Penyusun: Al-Mustaqeem Mahmod Radhi dan Khairul Anam Che Mentri

Tahun: 2006

Penerbit: Middle Eastern Graduate Centre (MEGC)

3. Konsep Kebebasan dan Agama

Penyusun: Al-Mustaqeem Mahmod Radhi dan Khairul Anam Che Mentri

Tahun: 2006

Penerbit: Middle Eastern Graduate Centre (MEGC)

4. Zainab Srikandi Cucu Baginda Muhammad SAW

Pengarang: Nurfaridah Ruban

Tahun: 2009

Penerbit: Kharisma Network

5. Imam Mahdi Yang Ditunggu dan Malapetaka Akhir Zaman

Penyusun: Abdul Latif Rafqi

Tahun: 2003

Penerbit: Jasmin Publications

Buku menghina Islam dan negara, mungkin jejas keselamatan negara

6. From Majapahit to Putrajaya: Searching for Another Malaysia

Pengarang: Farish A Noor

Tahun: 2005

Penerbit: Silverfish Books



7. Al-Yahud: Eternal Islamic Enmity and the Jews

Pengarang: Elias Al-Maqdisi dan Sam Solomon

Tahun: 2010

Penerbit: ANM Publishers

Buku berunsur seks dan gambar lucah keterlaluan

8. Saucy Seaside Postcards

Pengarang: Alan Wykes

Tahun: Tidak pasti (antaranya, 1977, 1988)

Penerbit: Bloomsbury Books