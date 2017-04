Kawalan agama di Malaysia lebih ketat dari Saudi, Brunei

Menurut kajian, Malaysia dianggap mengawal ketat amalan beragama berbanding Arab Saudi, Indonesia dan Brunei. — Foto failKUALA LUMPUR, 14 April — Malaysia “sangat ketat” mengawal amalan beragama seumpama kawalan di Arab Saudi, Brunei dan Turki, menurut satu kajian.

Kaji selidik Pew Research Centre, badan pemikir di Amerika Syarikat, merumuskan kawalan beragama di Malaysia bertambah buruk pada 2015.

Negara ini mengutip 8.0 daripada 10 mata dalam Indeks Larangan Kerajaan (GRI) berbanding 7.0 mata pada tahun sebelumnya.

