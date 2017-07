Kami keluarga poligami? Bukanlah, kami lapan beradik

Foto lelaki dengan dua saudara kandungnya bersama lima adik kecil disangka 'keluarga poligami'. — Foto ihsan Instagram/Fatihah Faizur KUALA LUMPUR, 11 Julai — Foto seorang lelaki dengan dua saudara kandung perempuannya bersama lima adik kecil disangka keluarga poligami.

Fatihah Faizur, yang memuatkan foto itu di media sosial, bagaimanapun menjelaskan mereka bukan dua keluarga poligami tetapi semua adik-beradiknya.

Namun bapa mereka memang berkahwin dua. Tiga bersaudara yang dewasa itu hasil perkahwinan pertama, sementara lima lagi anak ibu tiri mereka.

Kalau curious lagi. Haaa ni first batch. And the other one second batch. pic.twitter.com/gYg88uXXQh