Google, Waze buang ‘nama jalan’ lucah, rasis

Lot 2947, Kampung Bukit Naga in Shah Alam, which became the subject of unwanted attention after it was labelled with an offensive name on Google Maps. — Picture by Razak GhazaliKUALA LUMPUR, 4 Ogos — Google membuang nama jalan yang tidak wujud tetapi dilabel dengan sentimen perkauman dan lucah di aplikasi petanya.

Aplikasi lalu lintas popular Waze juga membuang nama “Jalan K***** P***** 1” setelah isu itu menjadi perbualan hangat di internet.

Jalan sepanjang 100 meter itu di Kampung Bukit Naga, Seksyen 32 Shah Alam tidak ada nama khusus, lapor akhbar Malay Mail hari ini.

Namun akhbar melaporkan ia dinamakan dengan nama berbau lucah dan perkauman. Dua aplikasi itu menyedari kesilapan selepas paparan skrin tersebar meluas.

Jurucakap Google Malaysia mengakui kesilapan dan mengucapkan terima kasih kepada pengguna, lapor The Star. Nama itu sudah hilang tengah hari semalam.

“Kami mengalu-alukan pengguna memberikan maklum balas jika menu [di aplikasi] jika mereka terjumpa sebarang kesilapan,” kata jurucakap itu.

Pemimpin Pemuda MIC Sivarraajh Chandran menerima kira-kira 30 rungutan berhubung nama itu yang disifatkan menghina kaum India.

“Nama jalan itu tidak wujud. Ia sangat tidak senonoh dan bangang. Di Malaysia, tiada siapa akan namakan jalan seperti itu,” katanya seperti dilaporkan.

Beliau mengesyaki seseorang pengguna Waze menaikkan nama itu di aplikasi berkenaan.

Jurucakap Majlis Bandaraya Shah Alam juga tidak percaya nama jalan itu wujud dan menyifatkan ia hanya gurauan untuk mengenakan orang lain.

Jalan di Kampung Bukit Naga itu belum bernama tetapi selalunya dipanggil Lot 2947. Ia mahu digelar Lorong Haji Mydin, sempena nama seorang penduduk.

Namun pada 2014 projek menamakan jalan-jalan di situ tertangguh kerana kosnya tinggi dan selalu pula dirosakkan, kata ketua kampung Buang Ismail kepada Malay Mail.

