Genap 10 hari, aktivis Peter Chong pulang dari Thailand

Aktivis Peter Chong (kanan) sudah diambil keterangan oleh pihak polis tengahari tadi dan kini sudah ditemukan bersama keluarga. — Foto ihsan Twitter/KBAB51KUALA LUMPUR, 16 April — Aktivis Peter Chong yang didakwa hilang sejak 6 April lalu tiba di Lapangan Terbang Kuala Lumpur (KLIA), tengah hari tadi.

Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur SAC Rusdi Mohd Isa berkata Peter yang juga pembantu Anggota Parlimen Subang, R. Sivarasa tiba dari Pattaya, Thailand kira-kira pukul 12 tengah hari dengan menaiki pesawat Malindo Air.

“Sejurus tiba, kita mengambil keterangan daripadanya bagi melengkapkan kertas siasatan. Peter turut dilaporkan sihat,” katanya ketika dihubungi Bernama di sini, hari ini.

Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar menerusi laman sosial Twitter turut mengucapkan syabas kepada Kontinjen Kuala Lumpur atas kejayaan itu.

“Syabas @PDRMsia Kuala Lumpur. ‘Missing’ Peter Chong is back from Pattaya, this afternoon,” (Peter Chong yang ‘hilang’ sudah kembali dari Pattaya, tengah hari ini) katanya.

Pada 6 April lepas, Peter dilaporkan hilang selepas kali terakhir dilihat di kediamannya di Bukit Ceylon di sini sebelum polis mengesannya memasuki Thailand melalui pintu sempadan di Bukit Kayu Hitam, Kedah keesokan harinya. — Bernama