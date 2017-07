Felda menang besar, T-Team tewas 5-1 di tempat lawan

Sunday July 16, 2017 8:40 AM GMT+8

Pemain Felda United meraikan kenduri gol ketika menewaskan T-Team FC pada perlawanan Liga Super 2017 di Stadium Tun Abdul Razak malam tadi. — Foto BernamaKUALA LUMPUR, 16 Julai — Pendahulu Liga Super, Johor Darul Ta'zim (JDT) meneruskan penguasaan di persada liga setelah mencatat kemenangan ke-12 dari 16 perlawanan dengan menewaskan Sarawak 3-1 pada perlawanan yang berlangsung di Stadium Tan Sri Datuk Hassan Yunos, Johor Bahru, malam tadi.

Penyerang berbisa, Mohammad Ghaddar muncul wira skuad Harimau Selatan apabila menyumbat dua gol pada minit ke-11 dan 15 sebelum Muhd Safawi Rasid menjaringkan gol ketiga pada minit ke- 77 untuk JDT membawa pulang tiga mata penuh manakala jaringan sagu hati Sarawak dijaringkan oleh Mohd Sahil Suhaimi pada minit ke-63.

Pada aksi di Stadium Darul Aman, Alor Setar, Kedah terpaksa berkongsi mata dengan Selangor setelah mencatat keputusan seri 1-1 dan kekal di tangga kedua liga.

Jaringan skuad Lang Merah disumbangkan oleh penyerang dari Denmark, Ken Ilso Larsen pada minit ke- 16 manakala jaringan penyamaan The Red Giant dihasilkan oleh S. Veenod pada minit ke-29 yang menyaksikan keputusan itu kekal sehingga masa permainan tamat.

Wakil kelab, Felda United mengamuk di halaman sendiri apabila mengaibkan T-Team 5-1 pada perlawanan yang berlangsung di Stadium Tun Abdul Razak, Jengka, Pahang.

Gol The Fighter dijaringkan oleh Wan Zack Haikal Wan Nor pada minit ke-23 dan jaringan hatrik Thiago Agusto (minit 46, 58, 78) serta Ifedayo Olesugun pada minit ke-88 sementara jaringan The Titan disumbangkan oleh Joseph Yannick pada minit ke-41.

Sementara itu, wakil pantai timur, Kelantan gagal memanfaatkan peluang beraksi di gelanggang sendiri selepas kecundang 0-2 kepada Perak pada aksi di Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Bharu.

Jaringan pasukan pelawat dihasilkan oleh Mohd Nazrin Nawi pada minit ke-28 dan penyerang prolifik dari Palestin, Yashir Pinto pada minit ke-80 untuk mengesahkan kemenangan skuad The Bos Gaurus.

Pada aksi di Stadium Shah Alam, Pahang berjaya mencuri tiga mata setelah membenam pasukan kelab, PKNS FC 3-1.

Anak buah Dollah Salleh membuka tirai jaringan pada minit ke-36 menerusi Sumareh Mohamadou sebelum penyerang utama Skuad Tok Gajah, Matheus Alves menyumbat dua lagi gol pada minit ke-62 dan 71 manakala gol PKNS dijaringkan oleh Muhammad Aliff Haikal (minit 82).

Dalam pada itu, pasukan tercorot, Pulau Pinang berjaya bangkit daripada episod suram apabila merakam kemenangan kedua mengatasi Melaka 3-2 di Stadium Hang Jebat, Melaka.

Gol Pulau Pinang dijaringkan oleh Mohd Faiz Subri pada minit kelima, Mark Andrew Hartmann (minit 54) dan S. Kumaahran (minit 61) manakala jaringan Melaka disumbangkan oleh Marko Simic pada minit ke-35 dan 88. — Bernama