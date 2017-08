Fathia: Saja nak tunjuk pada awek suka Putera Mateen

Nur Fathia Abdul Latiff di sisi Putera Abdul Mateen Sultan Hassanal Bolkiah pada hari perlawanan polo Sukan SEA, 22 Ogos 2017. — Foto ihsan Instagram/Fatiya LatiffKUALA LUMPUR, 25 Ogos — Nur Fathia Abdul Latiff enggan melepaskan peluang berswafoto dengan Putera Abdul Mateen Sultan Hassanal Bolkiah.

Namun pelakon itu menjelaskan "tidak beria-ia sangat" berfoto dengan pemain polo Brunei itu tetapi "sengaja hendak tunjuk" peminat putera kacak itu.

"Sebenarnya, saya tak beria-ria sangat nak berswafoto dengan Putera Abdul Mateen tapi bila sudah ada peluang saya tak mahu lepaskan.

"Saja nak tunjuk pada gadis-gadis yang minat pada putera tersebut," katanya, sambil ketawa, kepada Utusan Online.

The moment you realise you're closer to 30 than 20 🌚. Thank you all once again for the kind birthday wishes ❤️ A post shared by Mateen (@tmski) on Aug 10, 2017 at 3:15am PDT

Di akaun Instagramnya, Fathia memuatkan foto mereka berdua dengan coretan ringkas: "This is for you, girls".

Tambahnya, beliau menemani rakannya menonton perlawanan sukan itu antara Malaysia dengan Brunei pada 22 Ogos lalu.

Kehadiran jejaka 26 tahun itu menjadi tumpuan lensa dan gadis yang dilihat menjerit-jerit dan mahu merakam foto dengan Putera Abdul Mateen.

Putera itu, pewaris takhta keenam kesultanan Brunei, menyertai acara polo Sukan SEA di ibu negara.

Photocredit, @niezamzaini 😘 A post shared by Nur Fathia binti Abdul Latiff (@fatiyalatiff) on Aug 22, 2017 at 6:02pm PDT