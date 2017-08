Edry komposer, Vida bayar, ‘I Am Me’ milik siapa? (VIDEO)

Hasmiza berkata hasil kerja komposer berkenaan sudah dibayar maka wajar isu siapa pemilik 'I Am Me' menjadi persoalan. — Foto oleh Choo Choy MayKUALA LUMPUR, 30 Ogos ― Datuk Seri Hasmiza Othman mengakui Edry Abdul Halim adalah komposer I Am Me namun konsep dan idea asal terbit daripada jutawan kosmetik itu.

Pengasas Vida Beauty berkata walaupun Edry adalah komposer namun dia diupah untuk menggubah lagu berdasarkan konsep diberikan.

“Konsep dan idea asal daripada saya. Saya beritahu apa yang saya mahu kemudian dia beri saya demo.

“Dari demo itu saya membuat penambahbaikan. Saya tidak tahu menggubah tetapi saya tahu apa saya mahu kemudian dia menterjemahkannya,” katanya.

Edry dalam satu wawancara bersama mStar Online mengakui keseluruhan I Am Me adalah ciptaannya.

“Demo asal memang [dari] saya keseluruhannya, kemudian bila masuk studio semestinya dia sebagai penyanyi ada sumbangan menginterpretasi lagu tersebut.

“Tetapi keseluruhannya memang lagu saya,” Edry dilaporkan berkata.

Hasmiza, 46, berkata hasil kerja komposer berkenaan sudah dibayar maka wajar isu siapa pemilik I Am Me menjadi persoalan.

“Memang dia gubah lagu itu tetapi saya sudah bayar. Jadi macam mana?

“Saya seperti memberi upah jahit baju kemudian saya bayar. Jadi baju itu milik siapa?

“Kita tunggu dululah sebab sekarang ini saya masih berbincang mengenai hak cipta lagu,” katanya kepada ProjekMMO.

Video lirik I Am Me yang dimuat naik di laman YouTube KRU Music sejak bulan lalu sudah ditonton lebih 7 juta kali.