Dr Vida ‘mandi’ timbunan duit tapi ‘bukan tunjuk mewah’

Datuk Seri Hasmiza Othman 'bermandikan' timbunan ringgit dan ketulan emas dalam penggambaran video muzik 'I Am Me'. — Foto ihsan Instagram/Reen Emran KUALA LUMPUR, 19 Sept — Video muzik kedua untuk single I Am Me oleh Dr Vida memaparkan jutawan kosmetik itu ditimbuni wang kertas RM50 dan RM100.

Beliau tidak berpuas hati dengan pembikinan video muzik pertamanya yang “tidak menepati” hasrat lagu itu, lapor portal New Straits Times.

“Jadi saya meluangkan masa dan bajet untuk video itu untuk single saya,” kata Datuk Seri Hasmiza Othman.

“Diarahkan oleh Ghaz Abu Bakar, saya rasa video kali ini lebih menunjukkan 'I Am Me' dan saya harap dapat lancarkan pada 30 September ini.”

Its a wrap for #iamme 🎥 Music Video. Thank you for the hospitality @datoserivida and Thank for the oppotunity @ghazabubakar 🤙🏻 A post shared by MICKEY AYO (@mickeyayo1) on Sep 18, 2017 at 5:27am PDT

Tiga foto video muzik itu yang dikongsi oleh Reen Emran, dipercayai anggota produksi, menular di Instagram dan didakwa mencetus kemarahan.

Imej beliau, popular dipanggil Dr Vida, yang ditenggelami timbunan wang dan ketulan emas pula dikritik seolah-oleh terlalu bermegah-megah.

Usahawan kosmetik itu, dikenali melalui produk Qu Puteh dan Pamoga, enggan mendedahkan kos pembikinan video itu, yang dirakam di rumahnya di Ipoh.

“Imej-imej mewah itu sepatutnya memberi ilham agar orang bekerja keras, bukan untuk menunjuk-nunjuk kekayaan saya,” katanya seperti dilapor.

Baca seterusnya di Malay Mail Online.