Depani isu Melayu jika mahu menang, gesa Merdeka Center

Ibrahim Suffian speaks during a forum titled ‘Multi Cornered Contests : Bane or Boon?’ at the University of Nottingham Malaysia in Kuala Lumpur October 7, 2017. — Picture by Yusof Mat IsaKUALA LUMPUR, 7 Okt ― Parti politik harus menangani isu-isu kaum dan hak Melayu jika mahu menang pilihan raya, gesa Merdeka Center.

Pengarahnya Ibrahim Suffian berkata isu-isu berkaitan Melayu mempengaruhi 37 peratus pengundi kaum itu dan keprihatinan mereka bukan isu baru.

“Bagi kebanyakan pengundi Melayu, topik-topik berkenaan bangsa dan agama sangat tinggi,” katanya, mengulas isu pertandingan tiga penjuru pada pilihan raya umum nanti.

“Ia bukan sekadar propaganda tetapi sebahagian daripada proses sejarah politik. Ia sudah dibangkitkan sejak Perang Dunia Kedua.”

Pandangan ini sejajar dengan tanggapan ahli akademik Universiti Kebangsaan Malaysia, seorang lagi panel di forum tersebut.

Faizal S. Hazis juga menggesa pembangkang lebih banyak bercakap soal hak Melayu, misalnya kandungan Buku Jingga yang dikemukakan pada 2011.

“Memang perlu menangani naratif Melayu. Buku Jingga sewaktu dilancarkan dulu menyentuh dasar-dasar Melayu ini,” katanya, pengarah Pusat Pengajian Asia UKM.

“Jika kita lihat beberapa kerusi Melayu, Umno banyak membangkitkan isu kaum. Bila tiada naratif Melayu daripada pembangkang, mereka gagal di kerusi itu.”

