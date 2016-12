Debaran makin kuat, boleh Faiz Subri julang Anugerah Puskas? (VIDEO)

Faiz Subri menunjukkkan fotonya sewaktu berusia 17 tahun ketika dianugerah pemain terbaik peringkat sekolah Perlis dan Kedah pada 2005. — Foto Malay Mail

KUALA LUMPUR, 23 Dis ― Debaran anugerah bola sepak Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) 2016, yang menyaksikan jaringan ajaib Mohd Faiz Subri tersenarai dalam pencalonan akhir Anugerah Puskas, sudah mula dirasai seluruh rakyat Malaysia.

Berbaki 17 hari sebelum anugerah yang dijadual berlangsung pada 9 Januari depan, gol yang disifatkan “melanggar hukum fizik” jaringan penyerang Pulau Pinang itu terus mendapat perhatian dan sokongan warga netizen di media sosial.

Rata-rata netizen tidak putus meluahkan rasa bangga dan berharap anugerah tersebut menjadi milik beliau sekali gus mencipta sejarah menjadi warga Asia pertama memenangi anugerah tersebut.

Seorang pengguna aplikasi Twitter @RichmanHazim berkata “Tinggal tiga minggu sebelum Anugerah Fifa 2016, tak sabar nak melihat gol Faiz Subri diumumkan sebagai juara. Sangat bangga!”.

“Faiz Subri adalah kebanggaan Malaysia, marilah kita beramai-ramai mendoakan kejayaan beliau di anugerah FIFA 2016 nanti” demikian kata Siti Norasah Ahmad dalam entri akaun Facebooknya.

Rata-rata netizen juga mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk terus mengundi Mohd Faiz bagi membolehkan beliau meraih anugerah tersebut.

Seorang lagi pengguna aplikasi Twitter, @dayangsuhana berkata “There are three finalists and Faiz Subri is one of them. Come on Malaysian, do something for your country!”.

Sementara itu, Jeff Pittz dalam entri akaun Facebooknya berkata “Hurry! Just a few more days to couting...let’s vote for that great goal by our hero, Faiz Subri”.

“C’mon guys! Undi saudara Faiz Subri ni. Saya nak tengok beliau dengan bangganya cakap Melayu di pentas antarabangsa,” demikian tweet @Ghazikhayat.

Gol ajaib Mohd Faiz itu bukan sahaja menarik perhatian peminat bola sepak tempatan, malah turut membuka mata peminat bola sepak seluruh dunia, ia dibuktikan apabila video gol pencalonan tersebut di laman YouTube terus mendahului dua pesaing utamanya.

Setakat 2.30 petang ini, video tersebut yang pertama kali dimuat naik oleh FifaTV pada 21 November lepas terus mencuri tumpuan apabila ditonton 2,137,908 pelayar seluruh dunia.

Jumlah tersebut jauh meninggalkan dua pesaing utama yang bersaing untuk anugerah berkenaan iaitu Jonath Marlone Azevedo da Silva dari Brazil (1,351,227 tontonan) dan wakil tunggal wanita Daniuska Rodriguez dari Venezuela (1,053,840 tontonan).

Anugerah Puskas dinamakan sempena penyerang legenda Hungary, Ferenc Puskas, yang menjulang tiga gelaran Eropah bersama pasukan gergasi Sepanyol, Real Madrid dari 1959 hingga 1966.

Sejak pertama kali diperkenalkan pada 2009, anugerah yang bertujuan mengiktiraf gol tercantik sepanjang tahun telah dimenangi beberapa bintang dunia antaranya Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Neymar dan James Rodriguez.

Peminat bola sepak tempatan masih berpeluang mengundi jaringan Mohd Faiz melalui laman web rasmi Fifa, www.fifa.com sebelum nama pemenang diumumkan pada anugerah bola sepak Fifa di Zurich, Switzerland pada 9 Januari depan. ― Bernama