Bimbang rindu, Erra Fazira belum fikir mahu bersara

Seriously.. sbb cantik sgt.. sayang nak potong.. and selepas tu.. habis licin dah cake tu di bedal oleh kami2 semua!! 😉😆 Terima kasih @mymumsbakery for the yummy and beautiful cake! tak pernah menghampakan. kalian mmg terbaik. no wonder u guyz are so famous n selalu bz dgn tempahan2!! kipidap @mymumsbakery .. TQ SO MUCH DARI KAMI @bersamaerra @rarabyerrafazira n saya sekeluarga!! 😙😙😙😙

A video posted by Eera Chek (@errafazira) on Dec 25, 2016 at 8:19am PST