Berani cuba fesyen pelik, gadis ‘miming’ kagum Hatta Dolmat

- 🌸 Chocolaze atau nama saintifik dia Choco Jar yang i makan tu dari @daissey.store sedap sangat. Siapa pencinta coklat boleh la cuba choco jar ni which is content dalam dia ada banyak antaranya ada biskut ada rice dan segala mcm tenuk semua ada memang puas hati la sbb fresh dan cedap . Baju lawa? Baju i pakai dari @eightyonecloset yang menghasilkan Modern Top Batik No 1 di Malaysia. Follow and visit their ig to see more beautiful Batik Tops okay? . Lens i pula dari @miyulens so korang boleh dapatkan lens yang tantik2 dekat miyu miyu ni. Pakai pun selesa takde rasa pasiaq2 lekat kat mata. . thank you #semogamurahrezeki 😄💕

A video posted by MUSIC & VIDEOS, ARE LIFE (@itsrosenicotine) on

Jan 22, 2017 at 4:49am PST