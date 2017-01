Bantah ‘dasar anti-Muslim’ Trump, pelakon Islam boikot Oscar (VIDEO)

Taraneh Alidoosti, pelakon filem 'The Salesman' yang dicalonkan untuk anugerah Oscar, marah pada dasar 'perkauman' Presiden Donald Trump. — Foto ihsan Instagram/Taraneh AlidoostiTEHERAN, 27 Jan — Pelakon wanita filem Iran, yang dicalonkan untuk anugerah Oscar, tidak akan menyertai majlis berprestij itu bulan depan sebagai membantah dasar Presiden Donald Trump.

Taraneh Alidoosti, 33, pelakon utama “The Salesman” yang dicalonkan untuk filem terbaik bahasa asing, marah pada dasar "perkauman" presiden Amerika Syarikat terhadap pendatang Islam, lapor AFP.

“Sekatan visa terhadap warga Iran yang diperkenal Trump adalah dasar rasis," katanya, dianggap pelakon wanita terbaik Iran, di Twitter semalam.

“Sama ada dasar ini meliputi majlis kebudayaan atau tidak, saya tidak akan menyertai #AcademyAwards 2017 sebagai protes.”

