Anifah Aman rasmi kedutaan Malaysia di Holy See

Datuk Seri Anifah Aman akan merasmikan pembukaan kedutaan Malaysia di Holy See sempena lawatan kerja tiga hari ke Holy See dari 8 hingga 10 Mei ini.—Foto ReutersPUTRAJAYA, 7 Mei — Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman akan merasmikan pembukaan kedutaan Malaysia di Holy See sempena lawatan kerja tiga hari beliau ke Holy See dari 8 hingga 10 Mei ini.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan Wisma Putra hari ini, pembukaan kedutaan besar itu merupakan pencapaian penting yang akan mengeratkan dan mengangkat hubungan dua negara ke tahap lebih tinggi.

Dalam lawatan julung kali itu juga, Anifah dijadual akan mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya Most Reverend Paul Gallagher serta setiausaha negara merangkap Perdana Menteri Holy See Cardinal Pietro Parolin.

Mereka dijadual untuk membincangkan isu serantau dan kepentingan bersama yang mana Anifah akan menyampaikan pandangan dan pendirian Malaysia mengenai perkara yang memberi kesan terhadap masyarakat antarabangsa.

Lawatan itu turut memberi peluang kepada Malaysia untuk menjelaskan mengenai konsep kesederhanaan di bawah inisiatif Global Movement of Moderates (GMM), yang bertujuan menggalakkan toleransi dan persefahaman sesama kaum dan agama melalui penghayatan nilai kesederhanaan dan penolakan unsur ekstremisme .

Inisiatif GMM dirangka berdasarkan pengalaman Malaysia yang telah membangunkan infrastruktur politik, ekonomi dan sosial dalam suasana penuh keharmonian dan perpaduan pelbagai kaum dan agama, kata kenyataan itu.

Hubungan diplomatik Malaysia dan Holy See terjalin secara rasmi susulan lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pada 27 Julai 2011, dan terus menyaksikan hubungan hala positif antara kedua-duanya sejak itu.—Bernama