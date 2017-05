Adam Rosly hilang sabar, beri Rafizi 48 jam dedah dana NGO

Friday May 5, 2017 6:04 PM GMT+8

Datuk Adam Rosly (berbaju oren) memberi tempoh masa 48 jam kepada Rafizi Ramli mendedahkan butiran kutipan dana NOW dan Invoke. -- Foto failSHAH ALAM, 5 Mei ― Naib Presiden PKR Rafizi Ramli diberi tempoh 48 jam mendedahkan butiran kutipan dana untuk dua badan bukan kerajaan (NGO) kendaliannya, National Oversight and Whistleblowers (NOW) dan Invoke Malaysia (Invoke).

Ketua Angkatan Muda Keadilan (AMK) Ampang berkata desakan dibuat selepas dirinya, pemimpin-pemimpin PKR dan aktivis sudah lama bersabar dengan Rafizi, yang sering mendesak pihak lain mendedahkan aset, sedangkan dirinya gagal berbuat perkara sama.

“Satu perkara aneh apabila Rafizi telah gagal untuk mendedahkan butiran pengumpulan dana tersebut, walaupun beliau sering menyeru semua pihak, iaitu BN dan pembangkang, untuk mengisytiharkan aset mereka,” kata Datuk Adam Rosly dalam kenyataan hari ini.

Adam, kini berdepan kes berkaitan rasuah di mahkamah, berkata kebimbangan terbesar adalah sumber NOW dan Invoke diperoleh berdasarkan kutipan dana secara besar-besaran daripada orang ramai.

Katanya ahli Parlimen Pandan itu antaranya perlu menyatakan nama semua individu yang telah menerima dana yang dikumpul oleh Invoke.

“Sekiranya Rafizi Ramli gagal mematuhi tuntutan ini, saya akan mengambil tindakan sewajarnya. Kerana kita perlu memelihara keyakinan orang ramai terhadap PKR dan Pakatan Harapan,” katanya.