Jangan gentar untuk berubah

Monday January 1, 2018 7:33 AM GMT+8

Bartholomew Chan adalah seorang pemerhati isu-isu semasa negara, ingin melihat prinsip kesederhanaan terus menjadi tunjang utama kepada pembangunan negara. Beliau percaya bahawa perpaduan dalam kepelbagaian (unity in diversity) langkah terbaik untuk memacu Malaysia ke hadapan.

1 JANUARI — Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Jam dinding di rumah penulis sudah pun menunjukkan pukul 12:00 tengah malam. Percikan bunga api boleh dilihat di merata tempat. Semuanya ini menandakan bahawa tahun 2017 sudah pun meninggalkan kita.

Diam tak diam, kita melangkah ke satu lagi tahun baharu yang bakal menjanjikan pelbagai cabaran dan kejutan. Seperti kebiasaan, kedatangan Tahun Baharu saban tahun akan dinantikan dengan penuh antisipasi dan kedatangan 2018 tidak terkecuali.

Tahun 2018 adalah tahun yang amat signifikan buat negara kita. Pertama, negara kita bakal melangsungkan Pilihan Raya Umum ke-14 yang dijangka akan diadakan dalam tempoh antara tiga hingga enam bulan datang. Ada juga menyifatkan PRU-14 kali ini adalah PRU paling genting dalam sejarah negara mengambil kira suhu politik negara yang kian berkocak.

Selain itu, keadaan ekonomi yang tidak menentu ditambah pula dengan kos sara hidup yang makin meningkat secara tidak langsung memberikan tekanan kepada rakyat dalam usaha mencari sesuap nasi untuk kelangsungan hidup. Sentimen semasa rakyat gara-gara yang berubah-ubah kerana faktor ekonomi tadi dan gelagat pemimpin-pemimpin politik yang lebih gemar untuk berpolitiking juga mempengaruhi keadaan semasa.

Bercakap mengenai azam Tahun Baharu, bagaimana kita boleh memastikan bahawa azam yang cuba direncanakan itu tidak akan tinggal azam semata-mata? Bagaimana kita juga boleh memastikan bahawa azam berkenaan boleh memberi perubahan kepada kehidupan seseorang?

Dalam hal ini, perubahan daripada segi bagaimana kita melihat dan menyelesaikan sesuatu isu adalah amat kritikal. Ungkapan business is not as usual barangkali boleh menjadi panduan kepada kita bagaimana untuk bergerak ke hadapan dengan penuh keyakinan.

Jika dahulunya, kita terlalu selesa dan tidak mahu berubah dengan keadaan semasa, inilah masanya untuk melakukan anjakan paradigma. Tidak dinafikan perubahan pada mulanya adalah sukar namun kemampuan untuk mengharungi langkah pertama yang sukar itu boleh menjadi katalis kepada perubahan yang lebih baik.

Apa yang penting, perubahan haruslah bermula dari diri dalaman seseorang. Jangan sesekali gentar untuk berubah. Berubah untuk kebaikan dan berubah kerana didorong untuk menjadi seorang insan mukammil yang berguna.

Bagi mereka yang hanya pandai mengeluh dan tidak bersedia menyumbang atau mencurah tenaga untuk sesuatu misi pula, mungkin sudah sampai masanya untuk mereka memberikan sesuatu kembali dan bukan sekadar menerima sahaja.

Hakikatnya, mereka yang pandai mengeluh itu sebenarnya takut untuk berhadapan dengan realiti sebenar. Selagi mereka terus berada dalam sindrom penafian, selagi itulah mereka akan terus memberikan lip-service sahaja.

Kepada mereka yang terikut-ikut dengan sikap sedemikian, apakah sikap tersebut berbaloi untuk diteruskan? Mengapa tidak kita menjalani kehidupan dengan melakukan perkara-perkara yang bermakna? Bukankah itu lebih baik dan dituntut di sisi agama?

Nasihat ini juga ditujukan kepada pihak-pihak tertentu yang cuba menganggu-gugat keharmonian negara dengan gelagat-gelagat tidak bertanggungjawab mereka. Kepada golongan-golongan ini, berhentilah berbuat demikian.

Daripada terus menghentam tanpa sebab, luahkan idea-idea bernas yang boleh memberikan manfaat kepada negara. Kesejahteraan negara terletak bukan sahaja pada kebijaksanaan pihak pemerintah dalam mentadbir urus hasil kekayaan bahkan juga penglibatan menyeluruh rakyat dalam menjayakan agenda-agenda yang direncanakan oleh pihak pemerintah.

