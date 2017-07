Water disruption in Rembau and PD on Aug 1

Part of Rembau and Port Dickson will experience a 24-hour water supply disruption on Aug 1. — File picture by KE OoiSEREMBAN, July 28 — Part of Rembau and Port Dickson will experience a 24-hour water supply disruption from 8 am on Aug 1.

Syarikat Air Negri Sembilan Sdn Bhd (SAINS), in a statement here today, said the temporary closure of the scheduled water supply is to facilitate the replacements of the valves at the Sawah Raja Water Treatment Plant (LRA).

According to the statement, the affected areas in Rembau are Kampung Batu Nunggul, Taman Bunga Raya, Rembau Town, Kampung Batu Hampar, Tanjung Sena Hilir, Fajar Harapan, Chengkau People’s Housing Scheme, Taman Chengkau, Pulau Bongek, Pulau Bukit, Pulau Hanyut, Relong, Pulau Mampat, Kampung Durian Daun, Kampung Nerasau, Kampung Penajis, Chengkau Town, Kampung Tanah Datar, Kampung Lada, Kampung Mayon, Kampung Batu Putih, Chengkau Ulu, Yayasan Sofa, Kampung Senama Tengah/Ulu, Kampung Senama Masjid, Kampung Bintongan, Kampung Selemak, Kampung Miku Pindah, Kampung Cacar, Kampung Sungai Layang, Kampung Padang Lebar and Rumah Rakyat Sungai Layang.

Also affected are Bongek Tengah, Kampung Bongek, Senama Hilir, Tanjung Keling, Kampung Perigi Jernih, Desa Permai Mampong, Kampung Baru Mampong, Kampung Mampong Hilir, Kampung Pulau Besar, Kampung Pulau Mampat, Kampung Mulia, Rembau District Office, Rembau District Council, Taman Seri Rembau Land Lot, Kampung Chuai Hilir, Taman Sri Rembau Phase 1, Taman Sri Rembau Phase 2, Taman Sri Rembau Phase 3, Taman Rembau Utama, Kampung Seberang Sawah, Kampung Baru Chuai Ulu, Kampung Tebing Tinggi/ Kaampung Tong-Tong, Exevalley Orchid Park, Kampung Kundur Hilir, Kolej Kemahiran Tinggi, Sekolah Menengah Sains Kundur, Desa Permai Kundur, Jalan Pelebar Dalam, Kampung Pilin, University Teknology Mara (UiTM) and Jalan Dato’ Laksamana.

In addition, Kampung Durian Daun, Kampung Panchang, Jalan Semin Indah, Kampung Baru Semin, Ladang Sungai Baru, Ladang Bukit Bertam/Kampung Bukit Bertam, Jalan Batu Berendam, Kampung Sungai Timun Dalam, Kampung Sungai Timun Luar, Lubuk Cina People’s Housing Scheme Phase 1, Lubuk Cina People’s Housing Scheme Phase 2, Lubuk Cina Market, Kampung Nerambai, Kampung Titian Akar, Kampung Sawah Raja, Kampung Titian Bintangor, National Service Training Centre (PLKN), Kampung Air Melintang, Kampung Semerbok and Kampung Solok Astana Raja.

In Port Dickson, the disruption involves Kampung Pengkalan Durian Linggi, Pengkalan Durian People’s Housing Scheme (Phase 1 & 2), Taman Linggi, Tampin Linggi area, whole of Linggi area, Permatang Pasir People’s Housing Scheme, Kampung Permatang Pasir Linggi, Tarzan Estate, Air Hitam Sengkang Felcra, whole of Pengkalan Kempas area, Batu 18, 19, 20, 21, 22 Pengkalan Kempas, Kampung Tanjung Agas, Kampung Sungai Raya, Bukit Tembok area, Taman Sengkang, whole of Pekan area and Kampung Pasir Panjang, Bukit Kepong Orang Asli Village, Batu 15 Pasir Panjang until Batu 12 Jalan Pantai, Kampung Telok Pelanduk, Taman Green View, Taman Peranginan Mutiara, Batu 11 Jalan Pantai area, Lexis Hibiscus Hotel, Mawar Bungalow, Kampung Segenting, Batu 10 Jalan Pantai, Segenting Army Camp, Blue Lagoon Hotel, PLKN Camp, Permaisuri Resort, Ilham Hotel, Pengaman Camp, all of Batu 9 Jalan Pantai, Thistle Hotel and Taman Bunga Kertas (1 & 2).

Also affected are Taman Anika, Taman Orkid, Kolej Politeknik, Sekolah Agama Telok Kemang, Taman Politeknik, Sunrise Village Resort, Lembaga Getah, Bougainvilla Resort, Beach Point Motel, Sri Bulan Condominium, Laguna Resort, Cocobay Resort, Ocean View Resort, Taman Intan Perdana (Phase 1,2 & 3), Taman Bukit Perdana, Sri Ratu Hotel & Spa, Mesra Hotel, whole of Telok Kemang, Sri Intan Condominium, Kemang Indah Condominium, PD Marina Hotel, Batu 8 and Batu 7 Jalan Pantai, all of Batu 6 Jalan Pantai area, part of Kampung Sawah Sunggala, Sunggala Gateway, Taman Sirusa Jaya, Nursing College, Port Dickson General Hospital , Marina Crecent Hotel, Avillion Admiral Marina Hotel, Batu 5 Jalan Pantai Army Housing and Camp, Desa Lagun Resort, Regency Tanjung Tuan Beach Resort, The Grand Beach Resort, Bayu Beach Resort and until part of Batu 4 Jalan Pantai area.

The statement said that water supply is expected to recover in stages. However, several high areas are expected to take longer to obtain normal water supply.

The statement said it was among SAINS’s continuous effort to improve and boost the water supply quality in the interest of the customers in the future, and consumers requiring water on that day can contact toll free line 1-800-88-6982, for further assistance. — Bernama