Johor prince Tunku Idris ‘appalled’ over ‘Muslim only’ launderette

Kedai dobi yang didakwa khas untuk orang Islam sahaja dikritik kebanyakan masyarakat Islam. — Foto ihsan Facebook/Kelab Info MalaysiaKUALA LUMPUR, Sept 25 — In a post on Instagram, Johor prince Tunku Idris Sultan Ibrahim today wrote on social media that he is “appalled” at a “Muslim only” launderette in Johor.

Sharing a screenshot of The Star Online’s news report on Instagram, Tunku Idris wrote, “Is this for real? This is too extreme. I’m appalled.”

The picture of the “Muslim only” launderette has gone viral on social media over the past few days.