Johor police issue list of 40 wanted men

JOHOR BARU, Oct 5 — Johor police are tracking down 40 men to assist investigations over murder, manslaughter and attempted murder cases.

Johor CID chief SAC Azman Ayob said inspections on all of them had been made via the Criminal Record Management System (SPRJ) , Police Reporting System (PRS) and the National Registration Department (JPN).

In this regard, members of the public who have information on the whereabouts of any of the individuals are requested to contact DSP Junainah Kasbollah at 019-7051222 or 07-2254679, he said in a statement here today.

The following is the list of wanted people:

1. Santhira (identity card number 861229-08-5327) and last address at Lot 1459 Taman Orkid, Batu 12 Jalan Bidor, Teluk Intan, Perak;

2. Denishkumar A/L Ganeson (900212-14-5265) at No 14, Lorong A21, Rumah Panjang, Cheras, Selangor;

3. Mohamad Safiq Noryadi (960131-01-6271) at No 1, Jalan Tasek 19, Bandar Seri Alam, Johor Bahru;

4. Raguraman A/L Muragan (771225025897) at No 215-B, Batu 2, Jalan Benta, Kuala Lipis, Pahang;

5. Kartigesan A/L Raju (900402-01-5509) at No 03-06 Blk 14, Jalan Desa Mutiara 8, Taman Desa Mutiara, Johor Bahru;

6. Selvanathan A/L Rung Raj (881110-23-5701) at No 25, Jalan Emas 3, Taman Bukit Baru, Segamat;

7. Mrugan A/L Sivasankaran (ulang: Mrugan) (770831-02-5323) at No 50, Pekan Mahang, Karangan, Kedah);

8. Johnny Lo Chi Yung (801113-12-5521) at No 213, Taman Rista, Menggatal, Kota Kinabalu, Sabah;

9. Sulaiman Md Ibrahim (600125-02-5623) at Lot 845, Lorong Serindit 7/1, Taman Tunku Putra 11, Kulim, Kedah;

10. Sapingai Abd Rahman (550122-02-5705) at No 286, Jalan SS 2/72, Kampung Damansara Dalam, Petaling Jaya, Selangor;

11. Yathirajan A/L Selvakumran (900122-01-5977) at No 46, Jalan Mawar 15, Taman Sri Layang, Layang-Layang, Johor;

12. Abas Zakaria (781212-01-6245) at No 227, Batu 4 1/2, Skudai Kiri, Johor Bahru;

13. Kanakesuaran A/L Balakrishnan (790120-01-5899) di No 7, Jalan Zurah 3, Taman Bintang, Segamat);

14. Nimalan A/L Kanan (950126-01-5187) at No 10, Jalan Nusa Ria 5/3, Taman Nusantara, Gelang Patah;

15. Prasad A/L Pannir (931012-01-7287) at No 10, Jalan Bunga Ros, Taman Masai, Masai, Johor;

16. Supramaniam A/L Raju (930414-01-6485) at 09-03-08 Taman Nusantara, Gelang Patah, Johor;

17. Ng Jooi Thong (841130-08-5353) at No 24, Jalan Seroja 21, Taman Johor Jaya, Johor Bahru;

18. Sharin Muhamad Shah (910120-01-5497) at No TC 18-6, Batu 1, Jalan Lombong, Kota Tinggi;

19. Lee Kim Chai (600311-01-5859) at No 34, Kampung Tampok, Benut, Johor;

20. Khairul Nizam Jamil (820607-04-5031) at United Plantations Berhad Jenderata Estate, Teluk Intan, Perak;

21. Mohamad Fuad Suliman (910204-01-6243) at No 03-08, Blok B, Jalan Molek 3/19, Taman Molek, Johor Bahru;

22. Wong Soon Sian (910104-01-5665) at No 10, Jalan 15, Taman Sri Jaya, Kluang;

23. Yew Siaw Chung (680120-01-5605) at No 14, Jalan Bakawali 16, Taman Johor Jaya;

24. Koi Tian Yen (710905-01-5431) at P 256, Kahang N/V, Kahang, Kluang;

25. Ridwan Muhiddin (870616-49-6075) at No 21, Jalan Langsat 7, Taman Sejahtera, Jenjarom, Selangor;

26. Ahmad Nazrul Mamat (890715-01-6119) at No 36, Jalan Surau, Kampung Melayu Pandan, Johor Bahru;

27. Muhamad Haffiz Abd Aziz (860327-23-6155) at No 9, Kampung Kuala Masai, Masai;

28. Tan Teck Wee (740330-01-5525) at LC 241, Jalan Ong Siong, Taman Elok, Tangkak;

29. Mohd Azlan Jamaludin (820219-01-6175) at No 94, Jalan Surau, Kampung Melayu Pandan, Johor Bahru;

30. Tang Sun Kum (530912-01-5693) at 706, Jalan Sri Putri 2/7, Taman Putri, Kulai;

31. Chua Boon Heong (751006-01-5535) atB6-07, Jalan Dato Dagang 6, Taman Sentosa, Klang, Selangor;

32. Foo Kwok Soh (760304-13-5863) at No 97B, Dalat KMC, Flat Jalan Ban Hock, Kuching, Sarawak;

33. Sudaman Kasni (750904-01-5647) at 7, Jalan Cermat 1, Taman Maju Jaya, Johor Bahru;

34. Ausman Mohd Dahlan (620610-01-5099) at Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Johor, Johor Bahru;

35. Tan Han Sheng (890912-01-6169) at No 22, Jalan Teratai 12, Taman Johor Jaya, Johor Bahru;

36. Pang Hon Sang (780320-01-6029) at B-91 Lorong Satu, Johor Bahru;

37. Suresh A/L U.Sinnpen (710627-08-5551) at No 476, Jalan 25, Taman Kuningsari, Air Kuning, Taiping, Perak;

38. Isa Abdullah (650118-01-5035) at Bt. 4 3/4, Jalan Salleh, Muar;

39. Goh Chai Soon (540708-01-5505) at 11-7G, Jalan Kim Kee, Off Jalan Salleh, Muar); and

40. Cheong Shyr Lin (781028-01-7037) at Kampung Oren, Ulu Tiram, Johor).

— Bernama