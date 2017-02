Meet Lamborghini’s next supercar, the US$418,000 Aventador S (VIDEO)

NEW YORK, Feb 9 ― Alessandro Farmeschi, chief operating officer at Automobili Lamborghini America LLC, discusses the launch of the company’s new flagship supercar, the Lamborghini Aventador S. He speaks with Bloomberg's David Gura on “Bloomberg Markets.” ― Bloomberg

The Lamborghini Aventador S. ― Bloomberg video screengrab