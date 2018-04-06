滥权受贿罪名成立！韩国前总统朴槿惠判囚24年

韩国首尔中央地方法院周五判前总统朴槿惠滥权、胁迫、收贿等罪名成立。她未出庭聆讯，但法院外有大批支持民众集会。-路透社-（首尔6日讯）韩国前总统朴槿惠涉嫌受贿及滥权案，首尔中央地方法院周五宣判朴槿惠罪名成立，被判监24年，罚款180亿韩圜（约6556万令吉）。

综合外电报导，朴槿惠受审以来一直否认所有指控，她当天以“健康原因”为由，未出庭聆判，仅律师代表出席。法院基于案件涉及公众利益等因素，批准在电视直播审讯过程，是首次在全国直播宣判的案件。

现年66岁的朴槿惠面对21项指控，一审将就其中18项涉嫌受贿、滥用职权及强迫企业出资等控罪宣判。检方早前向法院求刑监禁朴槿惠30年，并罚款1185亿韩圜（约4亿3162万令吉）。其中15项指控已在审理亲信崔顺实、前总统幕僚长金淇春等共犯时判定有罪。

朴槿惠是韩国宪政史上首位被罢免的总统，她被指滥用总统权力谋私利；扰乱国家纪律及破坏宪法价值；与密友崔顺实涉从3间巨企，包括三星、乐天及SK，收受据贿款，以推行有利企业的政策；泄露公务机密等18项罪名。

朴槿惠的亲信干政丑闻2016年10月被媒体揭露，同年12月9日被国会弹劾。2017年3月10日被宪法法院罢免总统职务，同月31日被拘捕，4月17日被控告。

一审耗时354天，朴槿惠因不满延长扣留时间，自去年10月开始抵制审讯，加上法院不顾朴槿惠的意愿，决定直播今次宣判，激怒了律师团队，因此拒绝出席一审。