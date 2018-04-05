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脏到像化粪池！长滩岛4月26日关闭半年

综合报导

Thursday April 5, 2018
10:50 AM GMT+8

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长滩岛距离马尼拉以南约315公里，以西岸约4公里长的“面粉白沙滩”及黄金夕照而驰名。-路透社-长滩岛距离马尼拉以南约315公里，以西岸约4公里长的“面粉白沙滩”及黄金夕照而驰名。-路透社-（马尼拉5日讯）菲律宾总统发言人罗计（Harry Roque）表示，总统杜特尔特周三批准长滩岛（Boracay）封岛计划，自4月26日起关闭长滩岛，为期6个月，以整顿当地的环境污染。

综合外电报导，长滩岛距离马尼拉以南约315公里，以西岸约4公里长的“面粉白沙滩”及黄金夕照而驰名，但近年来观光客以及外来人口暴增，开发过度导致环境难以负荷，污水直接排入大海，垃圾草率埋到邻近小岛，道路也不敷使用。

杜特尔特曾于2月在一场公开演说中形容长滩岛为“化粪池”。

根据菲律宾官方统计的数字，去年有超过200万观光客造访长滩岛，其中105万是外籍游客。

封岛致逾3万人失业

当地旅游业者估计，全面封岛将导致3万6000人失业，观光收入损失超过560亿披索（约41亿5808万令吉），相当于全菲总观光收入的20%，请求政府考虑分区阶段性封岛。

据报导，部分阁员反对全面封岛，但长滩岛跨部会小组认为分区进行会衍生许多问题，如施工进度难以协调，或观光客可能因工程受伤等。

马拉坎南宫副文官长格瓦拉（MenardoGuevarra）保证，政府将为暂时失业的长滩岛居民提供生计，包括优先雇用他们进行岛上整顿工程。

马拉坎南宫暂未公布封岛细节，但已确认往返长滩岛的渡船将不开放给非居民搭乘。此外，菲律宾航空公司与宿雾航空公司周三晚已宣布，4月至10月期间减少飞往长滩岛门户卡提克兰镇（Caticlan）的班机。

航空公司、旅行社以及长滩岛上的度假村已开始忙于处理退款事宜。

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