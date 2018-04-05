Kuala Lumpur 31°C, Thunderstorm

国际

“发型比你们面纱漂亮”冒犯穆斯林 ！印尼国父女儿公开道歉

综合报导

Thursday April 5, 2018
06:20 PM GMT+8

最后更新:
April 05, 2018
06:31 PM GMT+8

精采新闻

PM commends Azroy for lifting Malaysia’s first gold at GamesPM commends Azroy for lifting Malaysia’s first gold at Games

Police probe Man City bus attack before Liverpool matchPolice probe Man City bus attack before Liverpool match

Islamic scholar Tariq Ramadan ‘paid woman for silence’Islamic scholar Tariq Ramadan ‘paid woman for silence’

The Edit: Asus’ answer to the iPhone X gets Malaysia dropThe Edit: Asus’ answer to the iPhone X gets Malaysia drop

广告

更多新闻

Tools

苏克玛瓦蒂在记者会上指《印尼母亲》的诗，反映她忧心印尼缺乏文化意识，提醒儿童不要忘记真正的印尼身分。-路透社-苏克玛瓦蒂在记者会上指《印尼母亲》的诗，反映她忧心印尼缺乏文化意识，提醒儿童不要忘记真正的印尼身分。-路透社-（雅加达5日讯）印尼国父苏卡诺（Sukarno）的女儿苏克玛瓦蒂（Sukmawati Soekarnoputri）朗诵一首诗歌，却被强硬派穆斯林组织联合举报亵渎伊斯兰，迫使她为此公开道歉。

苏克玛瓦蒂是执政党斗争派民主党党魁、前总统梅嘉瓦蒂的妹妹。此事件令人不禁担心印尼的宗教包容性和言论自由正受到侵蚀。

综合外媒报导，苏克玛瓦蒂在名为《印尼母亲》（Mother Indonesia）的诗作写道，“我不知道伊斯兰教法，但我知道印尼母亲的印尼传统发型（Konde Saree）非常美丽，比你们的面纱还漂亮。我不知道伊斯兰教法，但我知道印尼母亲的民谣，它非常高雅，比你们的宣礼还抚慰。”

这首诗作流传之后引起穆斯林团体不满，抗议苏克玛瓦蒂侮辱穆斯林，还有政治人物和律师周二向警方举报苏克玛瓦蒂亵渎宗教。亵渎罪在印尼是重罪，最高可判处5年监禁。

声泪俱下求原谅

印尼新闻网站雅加达椰子网（Coconuts Jakarta）报导，在重重压力下，苏克玛瓦蒂周三举行记者会，她声泪俱下说：“发自内心深处祈求所有印尼穆斯林原谅我。”

苏克玛瓦蒂解释，她上周在“2018印尼时尚周”朗读这首诗，这是12年前集结其他作品发表的诗作之一，她绝对无意冒犯穆斯林。

她强调，名为《印尼母亲》的诗是反映她忧心印尼缺乏文化意识，提醒儿童不要忘记真正的印尼身分。

印尼强硬派穆斯林团体“伊斯兰教士联合会”（GNPF Ulama）接受苏克玛瓦蒂的道歉，表示不会向警方举报。

伊斯兰教士联合会干部皮特拉（Kapitra Ampera）表示，如果有人承认错误，必须原谅他们，每个人都会犯错。

Advertisement

人气热榜

广告

热门视频

相关报导

广告

MMO Instagram