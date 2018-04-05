“发型比你们面纱漂亮”冒犯穆斯林 ！印尼国父女儿公开道歉

苏克玛瓦蒂在记者会上指《印尼母亲》的诗，反映她忧心印尼缺乏文化意识，提醒儿童不要忘记真正的印尼身分。-路透社-（雅加达5日讯）印尼国父苏卡诺（Sukarno）的女儿苏克玛瓦蒂（Sukmawati Soekarnoputri）朗诵一首诗歌，却被强硬派穆斯林组织联合举报亵渎伊斯兰，迫使她为此公开道歉。

苏克玛瓦蒂是执政党斗争派民主党党魁、前总统梅嘉瓦蒂的妹妹。此事件令人不禁担心印尼的宗教包容性和言论自由正受到侵蚀。

综合外媒报导，苏克玛瓦蒂在名为《印尼母亲》（Mother Indonesia）的诗作写道，“我不知道伊斯兰教法，但我知道印尼母亲的印尼传统发型（Konde Saree）非常美丽，比你们的面纱还漂亮。我不知道伊斯兰教法，但我知道印尼母亲的民谣，它非常高雅，比你们的宣礼还抚慰。”

这首诗作流传之后引起穆斯林团体不满，抗议苏克玛瓦蒂侮辱穆斯林，还有政治人物和律师周二向警方举报苏克玛瓦蒂亵渎宗教。亵渎罪在印尼是重罪，最高可判处5年监禁。

声泪俱下求原谅

印尼新闻网站雅加达椰子网（Coconuts Jakarta）报导，在重重压力下，苏克玛瓦蒂周三举行记者会，她声泪俱下说：“发自内心深处祈求所有印尼穆斯林原谅我。”

苏克玛瓦蒂解释，她上周在“2018印尼时尚周”朗读这首诗，这是12年前集结其他作品发表的诗作之一，她绝对无意冒犯穆斯林。

她强调，名为《印尼母亲》的诗是反映她忧心印尼缺乏文化意识，提醒儿童不要忘记真正的印尼身分。

印尼强硬派穆斯林团体“伊斯兰教士联合会”（GNPF Ulama）接受苏克玛瓦蒂的道歉，表示不会向警方举报。

伊斯兰教士联合会干部皮特拉（Kapitra Ampera）表示，如果有人承认错误，必须原谅他们，每个人都会犯错。