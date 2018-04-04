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女枪手为YouTuber 不愤影片遭审查动杀机

综合报导

Wednesday April 4, 2018
04:30 PM GMT+8

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YouTube女枪手身分曝光，是动物权益分子阿格达姆。-图取自网络-YouTube女枪手身分曝光，是动物权益分子阿格达姆。-图取自网络-（萨克拉门托4日讯）美国加州YouTube总部枪击案，当地警方公布女嫌犯的身份及行凶动机，怀疑她不满YouTube的影片审查，认为是打压言论自由。

综合外媒报导，圣布鲁诺市警方发表声明说，枪伤3人后吞枪自尽的女枪手，是39岁伊朗裔的加州居民阿格达姆（Nasim Aghdam）。警方指她经常在网上贴文及发放视频，先前还曾举牌抗议YouTube独裁，“只会散布笨蛋、歧视、压抑真实”。

英国广播公司（BBC）与美国（CNBC）报导，阿格达姆在YouTube的频道名为“阿格达姆1”，以英语及波斯语为主，主张“健康及人道的生活”，有超过5000名订阅观众，她的片段合共有逾百万点击。

去年1月，阿格达姆曾拍摄多段影片，指控YouTube不当审查她的影片内容，导致点阅率下滑。她当时质疑YouTube允许频道上出现女星性感演出影片，却只审查她的影片内容，认为被不当对待。

警方相信，阿格达姆是随机开枪，与3名伤者并不认识。案中有一男两女中枪受伤，其中36岁男伤者情况危殆，早前有报导指他可能是枪手的男朋友。

除了是名YouTuber外，阿格达姆亦是一名动物权益分子，于2009年曾接受《洛杉矶时报》的访问，抗议军方以猪只用于军事训练，亦会在社交网上载动物被虐待的照片。

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