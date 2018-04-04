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YouTube总部遇袭！女枪手伤3人后自戕

综合报导

Wednesday April 4, 2018
11:15 AM GMT+8

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加州圣布鲁诺市的YouTube总部周二发生枪击事件，当局大为紧张，派出大量警察到场。-路透社-加州圣布鲁诺市的YouTube总部周二发生枪击事件，当局大为紧张，派出大量警察到场。-路透社-（萨克拉门托4日讯）美国影音网站YouTube加州总部圣布鲁诺（San Bruno ）发生枪击事件，一名女子开枪打伤最少3人后怀疑吞枪自杀，初步相信事件涉及感情纠纷，与恐怖主义无关。

综合外电报导，YouTube是谷歌（Google）旗下子公司，当地周二下午接近一时，公司大楼的咖啡室附近传出枪声。有目击者表示听到两、三下枪声后再传出约10下枪声。大批YouTube员工慌忙逃到大街上自保，不了解情形的人还以为发生地震。

数名伤者分别腹部和腿部中枪，被送往附近医院治理，其中一人情况危殆。

警方随后在枪击案现场发现相信是枪手的女子遗体，怀疑她在行凶后吞枪自杀。有报导指枪手年约30岁，与至少一名伤者认识，初步相信事件可能涉及感情纠纷，跟恐怖主义无关，当局正进一步调查。

事发后，YouTube产品经理舒曼（Todd Sherman）推文说：“到了这个节骨眼，我看到的每个新人都成了潜在枪手”， 加上人多混乱，根本无法得知枪手是否已混入人群之中，令他不寒而栗。

YouTube总部有超过1100名职员工作，YouTube的母公司Google首席执行员披猜（Sundar Pichai）形容，这宗枪击案是可怕的暴力行为，公司会为伤者家属提供支援并会配合当局调查。

美国总统特朗普当天下午接到简报后发推表示，他惦念受到事件影响的每个人，并为他们祈祷。同时，他也向迅速赶到现场的执法人员和第一急救者表示感谢。

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