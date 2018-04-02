K-pop艺人平壤开唱 金正恩夫妇鼓掌捧场

金正恩（左2）与夫人李雪主（左）在东平壤大剧场观看韩国艺术团的首场演出，期间不时鼓掌。-路透社/朝中社-（平壤2日讯）韩国艺术团周日晚上在朝鲜首都平壤举行首场演出，朝鲜最高领导人金正恩与夫人李雪主到场观看，不时热烈鼓掌，事后又与众艺人合照。

韩联社称，金正恩成为史上第一个观赏韩国艺人现场演出的朝鲜领导人。

这是2005年以来，韩国艺人首度在朝鲜登台。由赵容弼、李仙姬、崔辰熙、尹度玹、白智英、“少女时代”成员徐贤，以及偶像组合“Red Velvet”等韩国知名流行音乐歌手组成的艺术团，加上表演舞者共160人，在东平壤大剧场展开历史性演出，期盼为本月27日的韩朝峰会营造良好气氛。

这项演出的正式名称为“祝愿韩朝和平合作的韩国艺术团平壤演出”，为突显韩朝关系历史性转折，还添加了“春将至”副标题。

演出原定下午5时开始，朝鲜临时要求为了让更多人观赏表演，让节目比原定时间延迟两个多小时开演。据报吸引了2300名观众在观看。

演出结束后，金正恩（中）夫妇与众韩国艺人合照。-路透社/朝中社-

除了金正恩夫妇，金正恩的胞妹金与正、朝鲜名义元首最高人民会议常任委员会委员长金永南，都到场观赏。

据朝中社报导，演出在《我们的愿望是统一》的歌声中落下帷幕。

演出结束后，金正恩会见艺术团演员，并同艺术团成员合影留念。他说，演出正如其“春将至”的题目一样，给朝韩全体朝鲜民族带来了和平的春天，希望双方继续珍惜发展这样的良好氛围。

虽然朝鲜严禁人民接触国外流行文化，但在大量经中国流入的盗版USB“薰陶”下，朝鲜人对K-pop并不陌生，2005年两地文艺交流中断前，也曾有男团和女团到朝鲜演出。

而这次韩国选了MV点击率破亿的“90后”性感电音女团Red Velvet，据悉是因为听到冬奥朝鲜冰球选手哼唱她们的名曲《Ice Cream Cake》。

至于韩国派出的跆拳道示范团20多名成员，当天下午亦在平壤的跆拳道殿堂进行单独示范表演。