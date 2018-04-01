Tesla半自驾死亡车祸！台湾工程师失控撞毙

Tesla强调，此前从未接获Model X损毁如此严重的车祸。-路透社-（萨克拉门托1日讯）美国电动车厂特斯拉（Tesla）周六证实，上月23日，一名家住加州圣马刁郡（San Mateo County）的38岁台湾裔男子，启动电动车“Tesla Model X”的半自动驾驶功能（Autopilot）后，失控撞上公路上的分隔岛，送医后不治。

综合外媒报导，在苹果担任工程师的38岁黄伟（Huang Wei，音译）上月23日约9时30分，驾驶一辆Tesla Model X电动车，在加州山景城（Mountain View）101公路，失控撞上隔开85公路共乘车道高架桥的分隔岛，车子起火燃烧，接着一辆马自达汽车和一辆奥迪轿车，又从后方撞上黄伟的Tesla。

特斯拉表示，行车器记录显示，发生车祸前，系统曾提醒黄伟需要重新操控车辆，但他在事发前6秒，都没有把手放到方向盘上。

特斯拉又指，黄在车祸发生前有5秒钟时间可反应，也就是距离分隔岛150公尺时，可清楚看到前方视野，但他没有作出反应。特斯拉强调，之前从未接获Model X损毁如此严重的车祸。

多次向经销商反映问题



美国广播公司（abc）找到黄伟的兄弟，他说黄伟发生车祸时正在前往苹果公司上班路上，他还说黄伟买完这架特斯拉后曾多次向经销商反映，车子在自驾状况下会出现方向盘卡住的状况，怀疑是车子的严重瑕疵导致死亡车祸。



黄伟在美商艺电（Electronic Arts）的前同事也说，他去年进入苹果后买了这辆自驾车，吸引许多同事赞叹。

此次已非首次有司机使用Tesla半自动驾驶系统时，发生致命车祸。2016年一辆电动车在佛罗里达行驶时发生意外，导致司机死亡；惟调查报告指系统没有安全隐忧。