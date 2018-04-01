教皇说“地狱不存在”！梵蒂冈急澄清：记者报导错误

教皇方济各的“地狱不存在”论，引发轩然大波。图示他周五在意大利罗马竞技场，主持耶稣受难日仪式。-路透社-（梵蒂冈1日讯）天堂地狱观是基督信仰重要一部分，不过围绕“地狱存不存在”这个问题，近日在意大利和梵蒂冈就闹出一场罗生门。意大利《共和报》报导，教皇在复活节活动中提到：“地狱并不存在，但是有罪的灵魂确实会消失。”梵蒂冈连忙澄清，称教皇并未授权对方采访，且记者所引述的话语“并不精确”。

被视为意大利左翼大本营的《共和报》周四在头版刊登创办人斯卡尔法里（Eugenio Scalfari）的文章，当中声称引述方济各说：“灵魂不会被处罚。知道悔过的灵魂将获得上帝的赦免，会随着看顾他的灵魂而去，不愿悔过的灵魂则不被上帝原谅，因此消逝。地狱并不存在，只是有罪的灵魂会消失。”

“地狱不存在”的报导刊出后，激怒了天主教保守派，他们认为教皇似乎重视对话，多于重视教义。尤其是与无神论者、其他宗教信徒谈话时，更显露出此倾向。

教皇言论激怒保守派

美联社报导，时常批评方济各的意大利媒体人索契（Antonio Socci）就抨击方济各的说法，称他一句话就“抹去所有关于灵魂永生和地狱的教义，就好像教会这2000年来都在玩弄我们，耶稣基督还说谎，灌输地狱的概念，让我们害怕地狱。”

教廷其后发声明，批评斯卡尔法里将教皇言论断章取义，强调不应把文章内容视作教皇之言。事实上，教皇过往曾多次在公开场合谈及地狱概念。

斯卡尔法里亦承认自己可能记错教皇言论，强调只是在会议上听闻教皇这样说然后转述，并非当面访问教皇。93岁的斯卡尔法里是无神论者，过去曾承认捏造教皇的话。

不过教皇的回应也引起质疑，尤其声明未有直接否认教皇说过“地狱不存在”，便令人怀疑这是否方济各真正想法。