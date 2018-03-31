谁说戴头巾不可选美？女穆斯林角逐英格兰小姐

马哈茂德是首位穿戴头巾入选英格兰小姐选举的佳丽。小图显示她（右2）与其他佳丽争艳斗丽。-图取自英国每日邮报-（伦敦31日讯）英格兰中部伯明翰选出2018至19年度的伯明翰小姐，亚军由20岁的马哈茂德（Maria Mahmood）胜出。这名来自伊斯兰教社区、经常配戴头巾的选美亚军，将会进入英格兰小姐选举的半决赛。据主办单位透露，她是首位穿戴头巾入选英格兰小姐选举的佳丽。

英国《镜报》报导，英格兰小姐选举的半决赛将于7月举行，马哈茂德考虑在泳衣出场环节时，穿着女穆斯林常穿的布基尼（burkini）泳衣，即是除了脸部、手和脚之外，全身都覆盖的泳衣。

如果马哈茂德成功摘下后冠，她将会代表英国竞逐世界小姐选举。2005年时曾经有女穆斯林柯伊斯塔尼（Hammasa Kohistani）加冕英格兰小姐，但穿戴头巾参赛的却是首次见到。

马哈茂德表示参赛获得朋友、家人和伊斯兰教社区的支持，但也预期会被保守的穆斯林所反对。

据报，马哈茂德是一名心理学学生，志愿当社会工作者，父亲是一名德士司机，母亲则在学校当兼职工。她有3个兄弟。她表示伊斯兰教社区经常和恐怖主义的负面新闻扯上关系，她决定通过自身努力去改变这种观点。

尽管女穆斯林参加选美很罕见，但却没有规定不准她们参加。当她报名伯明翰小姐选举时，大会很乐意见到有穿戴头巾的女穆斯林参加，并直接将她送入决赛，与其他30名佳丽角逐，最终马哈茂德赢得第2名。