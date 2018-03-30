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桥梁界“珠峰”！港珠澳大桥钢材可建60座巴黎铁塔

综合报导

Friday March 30, 2018
12:32 PM GMT+8

最后更新:
March 30, 2018
12:38 PM GMT+8

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作为连接香港、珠海、澳门的超大型跨海通道，港珠澳大桥集桥、岛、隧于一体，形如巨龙，卧波穿海。-法新社-作为连接香港、珠海、澳门的超大型跨海通道，港珠澳大桥集桥、岛、隧于一体，形如巨龙，卧波穿海。-法新社-（北京30日讯）中国号称工程奇迹的港珠澳大桥，除了是全球最长的跨海大桥外，这项工程所投入的钢材，足以建造60座巴黎艾菲尔铁塔。

法新社及《亚洲时报》（Asia Times）报导，全长55公里的港珠澳大桥，被誉为桥梁界的“珠穆朗玛峰”，是世界上最具挑战性的超级工程之一，也是世界最长跨海大桥。这条大桥除了蜿蜒的桥体外，还包含海底隧道。动工9年后，本周由中国政府筹划的联调联试，供外界首次一窥这个巨型工程的机会。

作为连接香港、珠海、澳门的超大型跨海通道，港珠澳大桥集桥、岛、隧于一体，形如巨龙，卧波穿海，通车后，三地车程将由3小时缩短至半小时。

虽然通车日期尚未敲定，但官员预计这座桥可使用120年，且将减少60%的交通时间，有助商业发展。

中国官媒新华社指出，港珠澳大桥使用的42万公吨钢铁，足以建造60座艾菲尔铁塔。

实现桥梁人的“中国梦”

计划合同部部长高星林说，建造全长6.7公里的海底隧道使他夜夜难眠。“我在很多夜里辗转难眠，因为施工过程出现了太多困难。”

大桥总工程师苏权科曾感叹，作为一名桥梁人，他遇上了好时代、好团队，大家拼着力量建成了这座给中国人争气的大桥，实现了几代桥梁人的“中国梦”。

港珠澳大桥创下了多项“世界之最”和“中国之最”，包括最长的跨海大桥、最长的钢铁大桥、最长的海底隧道、最深的隧道、最精准的深海对接、以及中国建设史上里程最长、投资最多、施工难度最大的跨海桥梁。

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