为讨金援？金正恩传6月平壤见日相

才刚拜访完习近平，如今又传金正恩计划6月邀请日本首相安倍晋三（左）前往朝鲜访问。-图取自网络-（东京29日讯）朝鲜领导人金正恩频频在外交上出招，正在撬动东北亚政治。继 突访北京 后，金正恩又传出要和日本首相安倍晋三举行高峰会，时间就紧接在金正恩与美国总统特朗普会面之后，地点甚至传出将在朝鲜首都平壤。

《朝日新闻》周四引述朝鲜劳动党高层人员透露，金正恩打算在 6 月初在平壤举办朝鲜和日本的元首峰会，将邀请安倍晋三前往；日本也释出善意，有意参加元首峰会。此外，外传朝鲜外交部将会依照韩、美、中、日、俄等顺序，依序和这些国家元首会晤。

这也是金正恩成为领导后，首次对和日本首相见面采取主动的姿态。上一次日朝领袖会面是 2004 年，时任日本首相小泉纯一郎与朝鲜总书记金正日在平壤举行了会谈，至今已 14 年。

截至目前，平壤和东京都未公开提出会谈相关提案。

不过，朝鲜媒体评论近日却反覆批判日本，消息人士分析称，很可能是为了提高谈判筹码。朝鲜认为安全保障问题的关键在美国，但能够给予大规模经济支援的大概只可能是日本。如果日朝国交正常化，应该可以从日本得到200亿、甚至500亿美元（约772亿、1929亿令吉）的经济援助。

自朝韩峰会、美朝峰会先后敲定后，日本政府担忧在朝鲜议题上遭到边缘化，自3月中旬起，日本媒体就陆续报导，日本政府已重新确认方针，将力促日朝重启对话，希望透过日朝领袖会谈，解决朝鲜绑架人质问题，并进一步实现日朝邦交的正常化。