金正恩秘访北京为何事？美媒：“特金会”前找靠山

曾是朝鲜“老兄”的中国，去年支持在联合国框架下制裁朝鲜，让中朝关系陷冰点。金正恩此次突然秘密访华令外界意外。-路透社-（华盛顿28日讯）经过连日的外媒揣测，朝鲜领导人金正恩在近日秘密访问中国的消息，周三已由 中国证实 。“习金会”被外界认为，是为了接下来的美朝峰会做准备。美国媒体分析，面对美朝峰会不确定性，平壤希望求老靠山中国给它一个保险。

美国有线电视新闻网（CNN）引述观察者的话说，金正恩在会晤特朗普之前，如果不先去和中国领导人会面，将是高度不寻常的。中国是朝鲜的头号贸易和经济伙伴，也是平壤唯一的主要军事盟友。

CNN报导，自从朝鲜和韩国2月份重启外交关系以来，平壤一直在打统一牌，分析家说这是向韩国和美国之间插楔子的伎俩。

随后，金正恩借韩国特使的口请求跟美国总统会晤，特朗普同意了。这样的局势进展令中国面临被边缘化的风险。

在1950年代朝鲜战争中，中国派军援朝打美国。但是自从金正恩2011年上台以来，中朝关系越来越紧张。金正恩清洗了几名重要亲华派官员，包括姑父张成泽。金正恩进行导弹和核试验也触怒中国。

盼中国放松制裁

前英国驻朝外交官霍尔（James Hoare）说，朝中关系近年不是很好，特别是因为北京赞同国际制裁，并且执行力度比较强。“这些都是朝鲜热切希望讨论的话题。”

前白宫官员、现为卡内基清华中心主任的韩磊（Paul Haenle）告诉美国哥伦比亚广播公司（CBS），朝鲜极度迫切地希望从高压的国际制裁当中喘口气，而“中国将是这场努力的关键部分”。

利兹大学福斯特卡特（Aidan Foster-Carter）告诉CNN，平壤可能要求中国在美朝峰会、朝韩峰会之后，放松制裁。

“外访初哥”金正恩和妻子李雪主，登上黑色专车离开时，与站在车外的中方领导人微笑挥手道别。-路透社-卡内基清华全球政策中心朝鲜专家赵通告诉CNN，平壤希望在“特金会”一事上，获得一些保险。

“他们知道此次会晤非常重要，但也非常有风险，有许多不确定性。”赵通说，“如果此次会晤失败，美国可能宣布外交方式失败，而转向更强硬的态度，甚至进行军事打击。”

赵通表示，朝鲜“跟中国之间保持一个稳定的、正面的关系将防止美国发起军事打击。”他认为，中国比美国更愿意容忍拥核的朝鲜，至少在短期内如此。

中国忧遭边缘化

多名分析家说，如果朝鲜在谈判桌上提出，去核化的第一步是中国倡导的所谓双暂停（美韩暂停军事演习换取朝鲜暂停武器测试），那美国可能就陷入埋伏了。

霍尔说，美国的目标是完全销毁朝鲜核武器。“朝鲜可能同意暂停其目前的项目，包括导弹和核武器，但是我不认为它们将后退——它们将核武器视为保命的至关重要的东西。”

面对“特金会”巨大的不确定性，金正恩仍然需要中国做他的后盾。而中国也不甘心在朝鲜半岛局势当中被边缘化，不甘心放弃朝鲜这颗棋子。因此，在“特金会”前夕，金正恩紧急访华若属实，可说是各取所需。

“中国担忧被朝鲜和特朗普无视。”中国著名历史学者沈志华告诉《纽约时报》，“中国担忧（朝美之间进行）密谋，担忧它的利益被忽视。”

挑动大国互斗

《纽约时报》报导，随着国际制裁开始让朝鲜感到疼痛，金正恩可能意识到，他无法挺过经济压力。

他不得不采取外交手段——暂停挑衅言行和武器测试，避免新的制裁，为武器发展争取时间。

金正恩可能会以继续谈判为诱饵要求放松制裁。中国和俄罗斯比美国更愿意放朝鲜一马。长岛大学历史学教授夏亚峰说：“他在挑动大国之间互相打。”